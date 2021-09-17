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Зірка "Баварії" переніс операцію на серці

17 вересня, 2021 п'ятниця
19:27
Спорт Кінгслі Коман

Вінгер мюнхенської "Баварії" Кінгслі Коман переніс операцію на серці

Про це повідомляє Sky Germany.
 
Коман переніс операцію на серці та пропустить два наступні тижні.

"Коман вчора переніс операцію. У нього були невеликі проблеми з прискореним серцебиттям, невелике порушення ритму. Іноді на короткий час у нього були проблеми з диханням. У вівторок він знову буде займатися кардіо-тренуванням, а потім ми подивимося, як довго він буде відсутній. Це займе не більше півтора-двох тижнів. На той час він зможе повернутися до тренувань у загальній групі", - сказав головний тренер команди Юліан Нагельсманн.

У цьому сезоні 25-річний Кінгслі Коман зіграв чотири матчі за "Баварію", голів не забивав. Transfermarkt оцінює француза у 65 млн євро.

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футбол
Баварія
травми
чемпіонат Німеччини
Юліан Нагельсманн
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