Зірка "Баварії" переніс операцію на серці

Про це повідомляє Sky Germany.



Коман переніс операцію на серці та пропустить два наступні тижні.



"Коман вчора переніс операцію. У нього були невеликі проблеми з прискореним серцебиттям, невелике порушення ритму. Іноді на короткий час у нього були проблеми з диханням. У вівторок він знову буде займатися кардіо-тренуванням, а потім ми подивимося, як довго він буде відсутній. Це займе не більше півтора-двох тижнів. На той час він зможе повернутися до тренувань у загальній групі", - сказав головний тренер команди Юліан Нагельсманн.



У цьому сезоні 25-річний Кінгслі Коман зіграв чотири матчі за "Баварію", голів не забивав. Transfermarkt оцінює француза у 65 млн євро.

Нагадаємо, 14 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів "Баварія" розгромила "Барселону" на виїзді з рахунком 3:0.

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