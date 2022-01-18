Зірка "Інтера" посеред сезону неочікувано задумав закінчити кар'єру

Про це повідомляє Calciomercato.



За інформацією джерела, 36-річний Александар Коларов твердо вирішив завершити кар'єру і роздумує навіть над тим, щоб зробити це до кінця сезону. Його контракт діє до літа 2022 року, але серб зараз розглядає усі варіанти.



У клубі поважають думку серба і готові надати йому після завершення кар'єри місце у тренерському штабі Сімоне Індзагі.



Коларов перейшов до "Інтеру" влітку 2020 року з "Роми". У нинішньому сезоні сумарно провів на полі лише 44 хвилини.

13 січня у матчі за Суперкубок Італії "Інтер" у додатковий час переміг "Ювентус" завдяки голу Алексіса Санчеса на 121-й хвилині.

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