Зірка "Інтера" посеред сезону неочікувано задумав закінчити кар'єру
Сербський захисник "Інтера" Александар Коларов вирішив завершити футбольну кар'єру
Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, 36-річний Александар Коларов твердо вирішив завершити кар'єру і роздумує навіть над тим, щоб зробити це до кінця сезону. Його контракт діє до літа 2022 року, але серб зараз розглядає усі варіанти.
У клубі поважають думку серба і готові надати йому після завершення кар'єри місце у тренерському штабі Сімоне Індзагі.
Коларов перейшов до "Інтеру" влітку 2020 року з "Роми". У нинішньому сезоні сумарно провів на полі лише 44 хвилини.
- 13 січня у матчі за Суперкубок Італії "Інтер" у додатковий час переміг "Ювентус" завдяки голу Алексіса Санчеса на 121-й хвилині.
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