"Інтер" на останніх секундах овертайму вирвав перемогу над "Ювентусом" та здобув Суперкубок Італії
У матчі за Суперкубок Італії "Інтер" у додатковий час переміг "Ювентус" завдяки голу Алексіса Санчеса на 121-й хвилині
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Мілані "Ювентус" відкрив рахунок на 25-й хвилині, коли забив Вестон Маккенні. За 10 хвилин Лаутаро Мартінес зрівняв рахунок. У другому таймі команди голів не забили і гра перейшла у додатковий час.
На 121-й хвилині Алексіс Санчес забив переможний гол за "Інтер" та приніс міланцям перемогу.
"Інтер" є чинним чемпіоном Італії, - "Ювентус" - володар Кубка країни. Міланці виграли італійський суперкубок вшосте, рекордсменом з дев'яти трофеями є туринці.
Суперкубок Італії
Фінал
12 січня
"Інтер" - "Ювентус" 1:2 (1:1, 1:0 дод. час)
Голи: Мартінес, 35, Санчес, 120+1 - Маккені, 25
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