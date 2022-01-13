"Інтер" на останніх секундах овертайму вирвав перемогу над "Ювентусом" та здобув Суперкубок Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Мілані "Ювентус" відкрив рахунок на 25-й хвилині, коли забив Вестон Маккенні. За 10 хвилин Лаутаро Мартінес зрівняв рахунок. У другому таймі команди голів не забили і гра перейшла у додатковий час.

На 121-й хвилині Алексіс Санчес забив переможний гол за "Інтер" та приніс міланцям перемогу.

"Інтер" є чинним чемпіоном Італії, - "Ювентус" - володар Кубка країни. Міланці виграли італійський суперкубок вшосте, рекордсменом з дев'яти трофеями є туринці.

Суперкубок Італії

Фінал

12 січня

"Інтер" - "Ювентус" 1:2 (1:1, 1:0 дод. час)

Голи: Мартінес, 35, Санчес, 120+1 - Маккені, 25

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