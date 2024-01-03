Зірки "Аквамена", "Джуманджі" та "Венздей" знімуться в екранізації гри Minecraft 

Про це пише Variety.

Студії Warner Bros. і Legendary Pictures готуються зняти фільм "Майнкрафт", що стане кіноадаптацією популярної однойменної відеогри. У фільмі знімуться актор Джейсон Момоа, відомий за ролями у "Грі престолів" та "Аквамені", акторка Емма Маєрс, яка здобула популярність, зігравши у серіалі Netflix "Венздей", зірка "Джуманджі: Поклик джунглів" Джек Блек та Даніель Брукс, яка знялась у серіалі "Помаранчевий — хіт сезону".

Очікується, що виробництво незабаром розпочнеться в Новій Зеландії. Режисером став автор фільму "Наполеон Динаміт" Джаред Гесс, який раніше працював з Джеком Блеком над комедією "Суперначо" у 2006 році.

Вихід фільму "Майнкрафт" у кінотеатрах запланований на 4 квітня 2025 року.

Незрозуміло, про що буде фільм "Майнкрафт" і хто буде писати сценарій. Над екранізацією гри працювали роками, а Шон Леві, Роб Макелгенні та Пітер Соллетт вели переговори щодо режисури.

Відеогра Minecraft, яка дебютувала у 2011 році, є однією з найбільш продаваних відеоігор в історії. У неї грають понад 140 млн користувачів щомісяця. Гра дозволяє гравцям використовувати різнокольорові блоки для створення 3D-світів. Minecraft також породив численні додаткові програми, такі як Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons і Minecraft Legends. Mojang Studios, шведський розробник гри, був придбаний корпорацією Майкрософт у 2014 році і виступить продюсером екранізації.

