Зірки "Аквамена", "Джуманджі" та "Венздей" знімуться в екранізації гри Minecraft
Актори Джейсон Момоа з "Аквамена", Емма Маєрс з "Венздей" та Джек Блек з "Джуманджі: Поклик джунглів" зіграють у кіноадаптації відеогри Minecraft
Про це пише Variety.
Студії Warner Bros. і Legendary Pictures готуються зняти фільм "Майнкрафт", що стане кіноадаптацією популярної однойменної відеогри. У фільмі знімуться актор Джейсон Момоа, відомий за ролями у "Грі престолів" та "Аквамені", акторка Емма Маєрс, яка здобула популярність, зігравши у серіалі Netflix "Венздей", зірка "Джуманджі: Поклик джунглів" Джек Блек та Даніель Брукс, яка знялась у серіалі "Помаранчевий — хіт сезону".
Очікується, що виробництво незабаром розпочнеться в Новій Зеландії. Режисером став автор фільму "Наполеон Динаміт" Джаред Гесс, який раніше працював з Джеком Блеком над комедією "Суперначо" у 2006 році.
Вихід фільму "Майнкрафт" у кінотеатрах запланований на 4 квітня 2025 року.
Незрозуміло, про що буде фільм "Майнкрафт" і хто буде писати сценарій. Над екранізацією гри працювали роками, а Шон Леві, Роб Макелгенні та Пітер Соллетт вели переговори щодо режисури.
Відеогра Minecraft, яка дебютувала у 2011 році, є однією з найбільш продаваних відеоігор в історії. У неї грають понад 140 млн користувачів щомісяця. Гра дозволяє гравцям використовувати різнокольорові блоки для створення 3D-світів. Minecraft також породив численні додаткові програми, такі як Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons і Minecraft Legends. Mojang Studios, шведський розробник гри, був придбаний корпорацією Майкрософт у 2014 році і виступить продюсером екранізації.
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