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Зірки Голлівуду Ештон Кутчер та Міла Куніс зібрали $35 млн для України. Зеленський подякував їм за допомогу

21 березня, 2022 понедiлок
00:20
війна з Росією Міла Куніс та Ештон Кутчер

Відомі актори також особисто пожертвували $3 млн на допомогу українцям.

Про свій дзвінок з подякою благодійникам президент повідомив у своєму Instagram, інформує Еспресо.TV

"Ештон Кутчер та Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, одними з перших відгукнулися на наше горе і вже зібрали $35 млн на допомогу біженцям з України. Вражений, наскільки глибоко вони в темі і як серйозно налаштовані. Справжній взірець для наслідування", - прокоментував Володимир Зеленський.
 

  • Нагадаємо, на початку березня актори оголосили, що особисто жертвують на допомогу Україні $3 млн та починають збірку, під час якої планують закумулювати $30 млн. Як бачимо, це їм вдалося за неповних три тижні.
  • Через санкції у Росії замість голлівудських прем'єр у кінотеатрах показуватимуть радянську класику.

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Володимир Зеленський
Міла Куніс
Ештон Кутчер
допомога Україні
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