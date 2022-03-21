Зірки Голлівуду Ештон Кутчер та Міла Куніс зібрали $35 млн для України. Зеленський подякував їм за допомогу

Про свій дзвінок з подякою благодійникам президент повідомив у своєму Instagram, інформує Еспресо.TV

"Ештон Кутчер та Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, одними з перших відгукнулися на наше горе і вже зібрали $35 млн на допомогу біженцям з України. Вражений, наскільки глибоко вони в темі і як серйозно налаштовані. Справжній взірець для наслідування", - прокоментував Володимир Зеленський.



Нагадаємо, на початку березня актори оголосили, що особисто жертвують на допомогу Україні $3 млн та починають збірку, під час якої планують закумулювати $30 млн. Як бачимо, це їм вдалося за неповних три тижні.

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