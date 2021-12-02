Зіркового британського боксера звинуватили у збройному нападі

Про це повідомляє British Boxing News.

Наприкінці листопада у ексчемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) нібито виник конфлікт із трьома молодиками - Джонні, Чарльзом та Патріком Даннами, про який у ролику в YouTube розповів їхній батько.

За його словами, Джонні під час бійки "всадив Сондерса на дупу". Боксерові це не сподобалося і він витяг ножа, яким ударив кривдника в руку. Після цього боксер дістав пістолет і погрожував зброєю Патріку Данну. Чоловік повідомив, що внаслідок інциденту один із його синів потрапив до лікарні, а двоє інших - до поліцейської дільниці.

Сондерс відреагував на заяви Данна та заперечив усі звинувачення.

Британець володів титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій середній вазі (до 76,2 кг), який у травні 2021 року в нього відібрав мексиканець Сауль Альварес.