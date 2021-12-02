Зіркового британського боксера звинуватили у збройному нападі
Колишнього чемпіона світу британця Біллі Джо Сондерса звинуватили у нападі із застосуванням ножа та пістолета
Про це повідомляє British Boxing News.
Наприкінці листопада у ексчемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) нібито виник конфлікт із трьома молодиками - Джонні, Чарльзом та Патріком Даннами, про який у ролику в YouTube розповів їхній батько.
За його словами, Джонні під час бійки "всадив Сондерса на дупу". Боксерові це не сподобалося і він витяг ножа, яким ударив кривдника в руку. Після цього боксер дістав пістолет і погрожував зброєю Патріку Данну. Чоловік повідомив, що внаслідок інциденту один із його синів потрапив до лікарні, а двоє інших - до поліцейської дільниці.
Сондерс відреагував на заяви Данна та заперечив усі звинувачення.
Британець володів титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій середній вазі (до 76,2 кг), який у травні 2021 року в нього відібрав мексиканець Сауль Альварес.
- Нагадаємо, 9 травня Сауль Альварес переміг Біллі Джо Сондерса технічним нокаутом та відібрав у нього чемпіонський титул.
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