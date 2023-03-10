Про це повідомляє сайт ДПСУ.

"Аеророзвідники Луганського прикордонного загону виявили ворожу бронетехніку, яка рухалася обстрілювати позиції Сил оборони України. Прикордонники в режимі реального часу запросили вогонь артилерії однієї з механізованих бригад ЗСУ. Точним ударом артилеристів ворожу техніку знищено", - йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналі пресслужба ДПСУ уточнила, що внаслідок влучання в російського танку відірвало башту.

"У російського танка зірвало башту від спільної роботи аеророзвідки ДПСУ та артилерії ЗСУ", - повідомили прикордонники.

В ДПСУ зазначили, що завдяки використанню новітніх технологій прикордонники знищили вже десятки російських бронемашин.

"ДПСУ постійно впроваджує інноваційні підходи протидії зовнішній агресії, зокрема, оператори БПЛА самостійно чи у взаємодії з артилеристами або іншими підрозділами Сил оборони України перетворили на металолом не один десяток російських бронемашин", - йдеться у повідомленні.