"Аеророзвідники Луганського прикордонного загону виявили ворожу бронетехніку, яка рухалася обстрілювати позиції Сил оборони України. Прикордонники в режимі реального часу запросили вогонь артилерії однієї з механізованих бригад ЗСУ. Точним ударом артилеристів ворожу техніку знищено", - йдеться у повідомленні.
У Telegram-каналі пресслужба ДПСУ уточнила, що внаслідок влучання в російського танку відірвало башту.
"У російського танка зірвало башту від спільної роботи аеророзвідки ДПСУ та артилерії ЗСУ", - повідомили прикордонники.
В ДПСУ зазначили, що завдяки використанню новітніх технологій прикордонники знищили вже десятки російських бронемашин.
"ДПСУ постійно впроваджує інноваційні підходи протидії зовнішній агресії, зокрема, оператори БПЛА самостійно чи у взаємодії з артилеристами або іншими підрозділами Сил оборони України перетворили на металолом не один десяток російських бронемашин", - йдеться у повідомленні.
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