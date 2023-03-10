"Удари відплати": СБУ показала відео знищення російських ЗРК дронами-камікадзе

Про це повідомляє у Facebook пресслужба СБУ.

"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку! Працюємо далі до повної Перемоги!" - йдеться у повідомленні.