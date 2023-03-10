"Удари відплати": СБУ показала відео знищення російських ЗРК дронами-камікадзе
Спецпризначенці СБУ за допомогою дронів-камікадзе знищили російські зенітні ракетні комплекси ТОР М2 та С-300 ВМ
Про це повідомляє у Facebook пресслужба СБУ.
"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку! Працюємо далі до повної Перемоги!" - йдеться у повідомленні.
- Вночі та вранці 9 березня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами-камікадзе, убивши та поранивши мирних жителів, а також пошкодивши критичну інфраструктуру.
- Міноборони РФ назвало ракетний обстріл України "масованим ударом відплати" за Брянськ.
- Раніше в РФ заявили про "українську ДРГ" в Брянській області, стрілянину і нібито взяття заручників. В українській розвідці назвали події на Брянщині "внутрішнім протистоянням між громадянами РФ".
- 5 березні спецпідрозділ KRAKEN показав, як за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області.
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