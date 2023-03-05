ЗСУ знищили ворожу вежу спостереження в Брянській області
Розвідка спецпідрозділу "KRAKEN" показала, як за допомогою дрона-камікадзе знищила автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області РФ
Про це йдеться у телеграмі спецпідрозділу.
Уразити ціль вдалося з другої спроби.
"Силами розвідки спецпідрозділу "KRAKEN" за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області", - йдеться у повідомленні.
- У неділю, 5 березня, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, РСЗВ та артилерійську гармату на Кінбурнській косі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе