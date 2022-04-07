Зірвані зелені коридори, ймовірність кожного наступного рейсу все нижча: Гайдай закликає луганчан евакуюватися, поки ще є змога

Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив у своєму Telegram-каналі.

З його слів, із містечок Попасної та Гірського не вдалося евакуювати нікого через порушення окупантами домовленого "режиму тиші".



"Гуманітарний коридор нам вони погодили, але "режиму тиші" не дотримувалися. Місцеві жителі хочуть залишитися живими, але "руський мир" позбавляє людей цієї мрії. Спробуємо врятувати їх наступного разу", - коментує Гайдай.



Крім того, очільник ОДА вкотре наголошує на необхідності евакуюватися, доки залишилося залізничне сполучення між містами.



"З кожним днем рятувати життя мирного населення стає все важче. Сьогодні потягом із Новозолотарівки вивезено 85 сєвєродончан, 391 лисичанина та 15 рубіжан. Ймовірність кожного наступного рейсу все нижче і нижче", - додає Гайдай.



Крім того повідомляється, що із Сєвєродонецька до залізничних вокзалів Донеччини виїхали 170 осіб, із Кремінної – 150.

Ще 150 кремінян евакуювалися на власному транспорті.

Із Лисичанська в напрямку Дніпра – 370.



За словами Гайдая, бажаючих виїхати дуже багато. Стало відомо, що шість евакуаційних автобусів до Дніпра заповнені вщент.

"Люди готові були їхати стоячи, аби вижити", - додає він.

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