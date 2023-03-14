Про це і не тільки світові ЗМІ писали 14 березня:

The New York Times

Глава російських найманців Євген Пригожин готує грунт для політичного наступу, пише американське видання. Засновник ПВК Вагнера каже, що його війська скоротяться, коли завершиться битва за українське місто Бахмут. Тепер він маневрує на внутрішньому фронті заради прихильності президента Володимира Путіна.

Тоді як потік росіян змінює життя країн, які їх прийняли. У статті розповідається, громадяни РФ, тікаючи зі своєї країни та її війни, швидко змінили суспільства таких країн, як Грузія та Вірменія. Більше читайте за посиланням.

Російські війська обстрілюють міста і села на півдні Херсонщини. З посиланням на українських військових посадовців, видання зауважує, що ці атаки можуть бути ознакою того, що Росія намагається втрутитися в підготовку українського контрнаступу на півдні України.

Організація Об’єднаних Націй у вівторок, 14 березня, продовжила спроби досягти угоди, яка дозволила б Україні продовжувати експортувати зерно повз російські військово-морські кораблі, які блокують Чорне море, після того, як Москва заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів, а не на 120, як очікувалося.

Адміністрація Байдена заявила, що тисячі українців, які втекли до Сполучених Штатів у перші місяці після вторгнення Росії в їхню країну, матимуть право на продовження терміну перебування, оскільки війна в Україні триває вже другий рік. Близько 25 тис. українців та членів їхніх сімей, які прибули в країну через Мексику в пункті пропуску в США з 24 лютого по 25 квітня минулого року, отримали дозвіл залишитися на рік.

Великобританія переглядає свою політику безпеки, посилаючись на загрози з боку Росії та Китаю. Медіа каже, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав Китай "викликом, що визначає епоху" міжнародного порядку, оскільки його уряд опублікував оновлений огляд безпеки, який посилив позицію щодо Пекіна, підкреслюючи при цьому загрози з боку Росії та Ірану.

Також йдеться про те, що на засіяних бомбами полях українські фермери ризикують отримати смертельний урожай. Розповідається, як фермери оглядають поля з міношукачами, адже донедавна ці території були позиціями росіян.

The Washington Post

Україні не вистачає кваліфікованих військ і боєприпасів, а втрати і песимізм зростають, стверджує американське видання. Якість української збройної сили, яка колись вважалася значною перевагою над Росією, погіршилася через рік втрат, які вивели з поля бою багатьох найдосвідченіших бійців, що змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва здійснити довгоочікуваний весняний наступ. А наплив здебільшого недосвідчених новобранців, щоб компенсувати втрати, розчарував передових командирів, які скаржаться, що деякі з їхніх нових бійців ніколи не кидали гранати.

Також повідомляється про обстріли російськими військами на сході та північному сході України. Як заявив Зеленський, ситуація на сході, в тому числі в Бахмуті, "дуже складна". Але президент повторив про рішучість перемогти російських військових, додавши, що на сході України "ведуть боротьбу за майбутнє всіх українців".

У Сполучених Штатах деякі потенційні кандидати в президенти від Республіканської партії, включаючи губернатора Флориди Рона ДеСантіса, заявили, що протистояння Росії в Україні не є життєво важливим для Америки.

Зауважується також, що пропонований оборонний бюджет США на наступний фінансовий рік у розмірі 842 мільярди доларів передбачає незначне фінансування для України. Але Пентагон планує окремими запитами просити у Конгресу додаткові кошти на підтримку України. Адміністрація Байдена також планує витратити 30,6 мільярда доларів на боєприпаси, що майже на 12 відсотків більше від цьогорічного бюджету. Збільшення відображає зменшення запасів США після року надсилання зброї та поставок Україні.

Politico

Війна в Україні "відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни", вважає губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс. Він наголосив, що "ми не можемо ставити пріоритет втручання в ескалацію зовнішньої війни над захистом нашої власної батьківщини".

Також видання зазначає, що війна в Україні змінює способи і темпи закупівлі Пентагоном зброї. Бюджетний запит Міністерства оборони містить план закупівлі боєприпасів на кілька років, крім того, зосереджується на протидії Китаю. Усвідомлення, викликане війною в Україні, відображає те, що американцям потрібно почати вести бізнес по-іншому, щоб переконатися, що країна готова до прямого конфлікту.

The Guardian

Розповідається, як українські волонтери шукають трупи росіян. Зокрема, стаття починається з того, як у безлюдному селі на півночі Донецька група волонтерів взялася за жахливе завдання витягти два зотлілі російські трупи з підвалу поруч із зруйнованим будинком.

Росія заявляє, що не визнає Гаазький суд через повідомлення про ордери на арешт. Зазначається, що прокурор Міжнародного кримінального суду готується офіційно відкрити дві справи про військові злочини.

Триразовий володар "Греммі" Бред Пейслі з'явився в Білому домі, щоб виконати свою нову проукраїнську пісню, у якій є камео Зеленського.

Зеленський і українські військові "домовилися продовжувати оборону Бахмута". Президент Володимир Зеленський і його військове керівництво "висловили спільну позицію" щодо продовження оборони обложеного східного міста Бахмут.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна може поставити Україні винищувачі "МіГ" у найближчі чотири-шість тижнів. Країни Заходу, які надали Україні зброю, поки відмовляються відправляти винищувачі. А Польща заявила, що готова надіслати військові літаки в коаліції країн.

CNN

Пропонуються історії українських жінок похилого віку, які розповідають про розбиті серця і стійкість, та надію дожити до перемоги. В Україні велика кількість людей похилого віку — кожен четвертий її житель старше 60 років — і більшість із них — жінки. Деякі пережили Другу світову війну в дитинстві, щоб побачити, як їхнє життя знову порушилося в 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почався конфлікт на сході України. Коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення минулого лютого, багато з цих жінок не змогли або не захотіли виїхати.

Російська Держдума прийняла в третьому, остаточному читанні законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за дискредитацію всіх учасників, в тому числі добровольців, так званої "спеціальної військової операції". Разом з тим, зазначається, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу розпорядився подвоїти виробництво високоточної зброї під час візиту до найбільшого російського виробника озброєння "Корпорація тактичних ракет".

Українські військові майже завершили навчання на бойових танках Leopard 2 у Мюнстері (Німеччина), повідомляє речник Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу. За його словами, після завершення навчання Німеччина незабаром зможе розгорнути танки Leopard 2 в Україні. Наразі вона пообіцяла поставити Україні 18 новітніх танків A6 Leopard 2. Також перша група українських військових, які навчаються керувати та обслуговувати іспанські танки Leopard 2A4, завершить навчання цього тижня.

Парламент Литви ухвалив резолюцію, яка визнає приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією. Там наголосили, що "Вагнер" є терористичною організацією, а її учасники та найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства".

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що продовження чорноморської зернової угоди на 60 днів є "жестом доброї волі" з боку Росії, оскільки її умови досі не виконані. "Угода не може стояти на одній нозі", – так відповів Пєсков на запитання, чому угоду не продовжили на 120 днів.

Ув'язнений російський борець з корупцією Олексій Навальний знає, що фільм CNN про його життя отримав "Оскар", повідомила його дочка. Навальна сказала, що виграш "Оскара" є реалізацією роботи її батька і що всі, хто "боровся з режимом Путіна, не залишаються непоміченими".

Журналісти CNN пишуть, що Україна віддає наказ про евакуацію з нещодавно звільненого Куп'янська на Харківщині, оскільки російські війська знову наближаються. Про те, як живуть місцеві мешканці у місті, читайте за посиланням.

BBC

Російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем, змусивши США збити свій безпілотний літальний апарат, заявили американські військові. Зазначається, що безпілотник виконував звичайну місію в міжнародному повітряному просторі, коли два російські літаки спробували його перехопити. Європейське командування США заявило, що інцидент став результатом "непрофесійних дій росіян".

Російського військового, який стверджує, що півроку уникав розшуку в Харківській області України, затримали. Як повідомляється, 42-річного військовослужбовця зупинили військовослужбовці ЗСУ під час патрулювання Куп'янського району. Цей район був відвойований українськими військами у вересні минулого року.

Gazeta Wyborcza

Польське медіа пропонує ексклюзивну розмову з експрем'єром Литви Андрюсом Кубілюсом, який вважає, що у російському суспільстві панують два настрої: один пов'язаний з тягою до імперії, інший – з потребою в звичайному, комфортному житті. За словами литовського політика, Путін спирається на перше. Тому Захід повинен не тільки допомогти росіянам попрощатися з імперською образою, але й зосередитися на цій потребі нормального життя.

Також йдеться про те, кого Росія відправляє на фронт. Переважно це ув'язнені та "гарматне м'ясо". Крім того, лави російської армії поповнять жінки, які відбувають покарання в колоніях. "Нас відправили на забій, на вірну смерть", – мобілізовані та їхні рідні просять у Путіна підтримки та зброї. Але безуспішно.

Аналізуються заяви ДеСантіса і Трампа, які критикують політику Байдена щодо України. Два фаворити в боротьбі за висунення в президенти від Республіканської партії в окремих заявах підірвали потужну підтримку, надану українцям урядом Байдена. Що вони пропонують натомість, читайте у тексті. Крім того, зауважується, що показовим є факт, де були зроблені заяви: у популярному шоу Такера Карлсона на Fox News. Карлсон є одним із найбільших критиків допомоги Україні, регулярно повторюючи тези російської пропаганди, висміюючи, що президент України Володимир Зеленський одягаєтьчя як "менеджер стрип-клубу".

Гаазький трибунал готується видати перші ордери на арешт у справі про агресію Росії в Україні. Провадження стосуються росіян, відповідальних за викрадення українських дітей і бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Ще один матеріал – про те, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Британія хоче поговорити про те, як Захід гарантуватиме безпеку України. Київ сподівається окреслити шлях до членства в НАТО. Ні Олаф Шольц, ні Джо Байден поки не хочуть йти так далеко. Тривалий час із Берліна нічого не було чути про те, як Захід має намір гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі. Більше аналітики за посиланням.