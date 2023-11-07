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Головна Війна з Росією "Зіткнулися з нерозумінням батьків": очільник Куп'янської РВА про обов'язкову евакуацію дітей з регіону
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"Зіткнулися з нерозумінням батьків": очільник Куп'янської РВА про обов'язкову евакуацію дітей з регіону

7 листопада, 2023 вiвторок
08:22
Війна з Росією евакуація дітей

Очільник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив, що вони планують завершити евакуацію дітей по Кіндрашівській громаді. Також розкрив деталі процедури примусової евакуації та місця розміщення

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Станом на вчорашній вечір, за нашими підрахунками, у нас залишається 99 дітей - 190 ми вже вивезли або вони виїхали самостійно. Сьогодні-завтра, сподіваюся, ми завершимо процес евакуації по Кіндрашівській громаді", - пояснив Канашевич.

Начальник РВА розповів, що вони планують нарощувати темпи евакуації з лівого берега річки Оскіл, а саме по населених пунктах Куп’янської та Курилівської громад.

"Там ми зіткнулися з деяким нерозумінням батьків, чому їм треба виїжджати, оскільки вони кажуть, що давно обстрілів не було і деякі пункти, як вони вважають, є достатньо безпечними", - сказав він.

Процедура примусової евакуації відбувається в декілька етапів. Спочатку батькам повідомляють куди можна виїхати та яка буде надана допомога. Далі обговорюється готовність та конкретна дата. Після цього за підтримки Харківської ОВА приїжджають волонтери або червоний хрест разом із поліцією та службою у справах дітей, аби допомогти зібрати речі та вивести родину. 

"Якщо їм є куди виїжджати до родичів, то їх вивозять до родичів, якщо їм потрібно надати житло, то їх відвозять до Харкова. Там на сьогодні облаштований гуртожиток, де вони можуть тимчасово зупинитися, а якщо забажають залишитися у такий неспокійний час, то можуть залишитися стільки скільки їм буде потрібно", - додав очільник Куп'янської районної військової адміністрації.

  • Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни ведуть активний наступ і нарощують зусилля в районі Куп'янського лісу, проте змушені зупинили наступ на ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий, бо зазнали значних втрат.  
Суспільство
Харківщина
Куп'янськ
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