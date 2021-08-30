Зливали відходи у річку Сіверський Донець: СБУ викрила посадовців хімічного підприємства
У Луганській області СБУ викрила посадовців хімічного підприємства на порушенні екологічного законодавства
Про це передає пресслужба СБУ.
"На Луганщині СБУ викрила посадовців, які ледь не призвели до екологічної катастрофи в руслі ріки Сіверський Донець", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що впродовж тривалого часу виробництво "економило" на ремонті та модернізації очисних споруд і зливало тони небезпечних відходів у Сіверський Донець. А щоб не платити екологічний податок у повному обсязі, посадовці занижували об’єми шкідливих викидів.
За висновками проведеної експертизи, рівень вмісту заліза у воді перевищує допустимий рівень у 15 разів, азоту амонійного - у 5 разів. Також задокументовано і значне перевищення нафтопродуктів, магнію, сульфатів, фосфатів.
"Це при тому, що річка збагачує питні горизонти Лисичанська, Рубіжного Сєвєродонецька, інших населених пунктів і є найбільшим магістральним каналом меліорації земель регіону", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, за півроку хімічне виробництво завдало навколишньому середовищу шкоду на суму понад 270 тис. грн.
У межах відкритого кримінального провадження проведено обшуки в адміністративній будівлі підприємства і отримано документальні докази порушення посадовцями екологічного законодавства.
Наразі одному з керівників повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі для виявлення та покарання усіх причетних до правопорушення осіб.
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