Зливав позиції захисників Маріуполя: полтавцю присудили 10 років позбавлення волі

Про це інформує СБУ.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного прихильника рашизму, який передавав окупантам локації Сил оборони на півдні України. Зловмисником виявився проросійськи налаштований мешканець Полтавщини.

Під час розмов зі своїми знайомими з Маріуполя він "в темну" збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста. Отримані відомості передавав через Фейсбук так званій уповноваженій з прав людини "ДНР", яка входить до складу окупаційної адміністрації у захопленій частині Донеччини.

Надалі фейкова омбудсменка переправляла розвіддані командуванню російських військ на східному фронті. Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у березні минулого року під час контрдиверсійних заходів на території Полтавщини.

За результатами слідчих дій, було виявлено також дописи із символікою комуністичного тоталітарного режиму, які він поширював через соцмережу.