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Головна війна з Росією "Зло йде не відразу, а дуже повільно", - президент Естонії на Новий рік

"Зло йде не відразу, а дуже повільно", - президент Естонії на Новий рік

1 січня, 2023 неділя
18:26
війна з Росією Естонія

Президент Естонії Алар Каріс звернувся до громадян країни та подякував за підтримку військових біженців з України

Про це стало відомо з сайту президента Естонії.

"Хоча в кожного з нас були в році, що минає, і світлі моменти, які хочеться зберегти в пам'яті, цього разу в нас немає причин проводжати цей рік посмішкою. Позаду складний і напружений рік. Рік війни, що вибухнула зовсім недалеко, кризи безпеки, високих цін та інфляції", - сказав він.

Зокрема, Каріс зазначив, що напавши на Україну, керівництво Росії повернуло в Європу воєнний час, страждання і військові злочини. Також він додав, що Естонська держава почала надавати Україні військову підтримку ще до початку війни, дедалі наполегливіше закликаючи до цього і союзників.

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"Я вдячний усім жителям Естонії, які відкрили свої душі та двері військовим біженцям, хто відправляє в Україну всіляку допомогу, від вовняних шкарпеток до автомобілів медичної допомоги, від маскувальних сіток до пересувних лазень. Нехай у нашого уряду і громадянського суспільства вистачить сил продовжувати надавати цю підтримку і в новому році, тому що зло йде не відразу, а дуже повільно", - наголосив він.

Окрім цього, він додав, що Естонія прагне, щоб в Україні настав мир, але "мир, якщо говорити про справедливий мир, а не про нав'язане агресором перемир'я, настане тільки тоді, коли війна закінчиться і російська загарбницька армія піде або буде вигнана з України".

"І після перемоги України, вже в мирний час, ми подбаємо про те, щоб у Європі не залишилося сірих зон у сенсі безпеки. Це означає надання гарантій безпеки сусіднім із Росією країнам, тому я не бачу альтернативи розширенню Європейського союзу і НАТО, якщо ми дійсно хочемо забезпечити мир у Європі", - додав він.

  • Королева Данії Маргрете ІІ привітала українців з Новим роком та зазначила, що героїчна боротьба України за свою свободу справляє "сильне враження на всіх".
  • 1 січня стало відомо, що Емманюель Макрон у новорічному привітанні звернувся до українців та заявив, що Франція "допоможе Україні перемогти" та "побудувати справедливий світ".

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