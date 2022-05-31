Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.

"Не варто порівнювати злочини Талібану в Афганістані зі злочинами росіян в Україні та президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна зокрема. Порівняння злочинів Росії в Україні з іншими країнами, де триває війна, є потрібним. Незаконна війна Росії в Україні вирізняється своєю жорстокістю, своєю невідповідністю правилам і своїм повним нехтуванням цивільним населенням та правилами ведення війни. Це навіть не потрібно порівнювати з будь-якими іншими ситуаціями", - зазначив Тиберг.

Дипломат наголосив, що дії росіян в Україні є неприпустимим порушенням міжнародних прав і законів про права людини.

"Російська Федерація знову продемонструвала, що вона проштовхує свої політичні цілі всупереч міжнародному праву. Вона вже робила це раніше в таких місцях як Чечня, Грузія. В Україні РФ робить це з 2014 року. А починаючи з 24 лютого 2022 року вона робить це в таких масштабах, яких раніше ми ніколи не бачили. Тому тут не потрібно жодних порівнянь. Це абсолютно неприпустиме порушення міжнародного права, порушення міжнародного закону про права людини через воєнні злочини, які скоєні і тут, і на глобальному рівні", - зауважив Тобіас Тиберг.

Станом на 23 травня розслідуються близько 13 тисяч справ про ймовірні воєнні злочини Російської Федерації.

26 травня Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці Литви та спецпрокурори об'єднаних сил збирають докази воєнних злочинів Росії в Україні - оглянули руйнування на Харківщині.

Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Ілгварс Клява вважає, що воєнні злочини, які російські окупанти чинять в Україні та проти мирних українців, треба розглядати на міжнародних трибуналах за прикладом колишньої Югославії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb