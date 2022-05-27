Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.

"Потрібен час для того, щоб осягнути, що це знову відбувається. Що скоюються воєнні злочини. Так, війни таких масштабів були в Югославії. Але й воєнні злочини в Югославії розглядалися на трибуналах. Тому схожі трибунали ми повинні провести знову тут. І змусити відповідати тих злочинців, тих людей, які скоювали ці воєнні злочини тут, в Україні. Іншого шляху немає", - зазначив Клява.

Латвійський дипломат наголосив, що європейцям важко зрозуміти, що росіяни коять з українцями те, що нацисти коїли під час Другої світової війни.

"В багатьох країнах їхні уряди і їхні народи не переживали такого рівня злочинів, воєнні злочини, ще з часів Другої світової війни. Там живуть нові покоління людей, які прийшли на зміну тим, хто бачив те, що нацистський режим робив із містами, із людьми, із цивільним населенням. І це відбувалося давно. Тому важко перемкнутися й почати розуміти, що зараз ми бачимо дуже схожі речі", - зауважив Ілгварс Клява.

Велика Британія підтримала ідею міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Володимира Путіна та інших осіб, причетних до воєнних злочинів на території України.

19 травня Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів Росії в Україні.

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