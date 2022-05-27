Воєнні злочини росіян в Україні треба розглядати на міжнародних трибуналах за прикладом колишньої Югославії, - посол Латвії Клява
Надзвичайний та Повноважний Посол Латвійської Республіки в Україні Ілгварс Клява вважає, що воєнні злочини, які російські окупанти чинять в Україні та проти мирних українців, треба розглядати на міжнародних трибуналах за прикладом колишньої Югославії
Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.
"Потрібен час для того, щоб осягнути, що це знову відбувається. Що скоюються воєнні злочини. Так, війни таких масштабів були в Югославії. Але й воєнні злочини в Югославії розглядалися на трибуналах. Тому схожі трибунали ми повинні провести знову тут. І змусити відповідати тих злочинців, тих людей, які скоювали ці воєнні злочини тут, в Україні. Іншого шляху немає", - зазначив Клява.
Латвійський дипломат наголосив, що європейцям важко зрозуміти, що росіяни коять з українцями те, що нацисти коїли під час Другої світової війни.
"В багатьох країнах їхні уряди і їхні народи не переживали такого рівня злочинів, воєнні злочини, ще з часів Другої світової війни. Там живуть нові покоління людей, які прийшли на зміну тим, хто бачив те, що нацистський режим робив із містами, із людьми, із цивільним населенням. І це відбувалося давно. Тому важко перемкнутися й почати розуміти, що зараз ми бачимо дуже схожі речі", - зауважив Ілгварс Клява.
- Велика Британія підтримала ідею міжнародного трибуналу для засудження президента РФ Володимира Путіна та інших осіб, причетних до воєнних злочинів на території України.
- 19 травня Європарламент ухвалив резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу з притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів Росії в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.81
Купівля 34.81Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 36.69Продаж 38.22
- Актуальне
- Важливе