Про це повідомив заступник Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе сьогодні, 8 листопада, під час візиту делегації на чолі з Послом США в ООН Ліндою Томас-Грінфілд до криміналістичного центру, інформує пресслужба Національної поліції України.

Цуцкірідзе зазначив, що за час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України Нацполіція розпочала понад 42 тисячі кримінальних проваджень. Вони відкриті за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями РФ. За цей час вдалося ідентифікувати близько 168 тисяч росіян.

"Це воєнні злочини, які вчиняються проти цивільного населення, для знищення цивільної інфраструктури, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права", - заявив Цуцкірідзе.

Серед напрямків, за якими працюють слідчі, - злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території, обстріли мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях.

За словами поліцейського, на деокупованих територіях виявлено 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. На окупованих територіях правоохоронцям відомо про 27 таких місць, а також про 7 локацій на території РФ. Там здійснюються тортури відносно громадян України.

Нагадаємо, що в МЗС Чехії виступили за створення спецтрибуналу над керівництвом Росії.

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