Про це він заявив у себе в twitter.

"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу… Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив Ян Ліпавський.

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Окрім цього, він також додав, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну.

3 листопада комітет у закордонних справах парламенту Чехії визнав російський режим терористичним.

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