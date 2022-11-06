Політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни: глава МЗС Чехії про спецтрибунал над вищим керівництвом РФ
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні
Про це він заявив у себе в twitter.
"Чехія - серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу… Якщо ми хочемо безпеки - мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні", - заявив Ян Ліпавський.
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Окрім цього, він також додав, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну.
- 3 листопада комітет у закордонних справах парламенту Чехії визнав російський режим терористичним.
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