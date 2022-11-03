Про це повідомили в Ceske Noviny.

"Комітет у закордонних справах визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", - йдеться у резолюції.

Зазначається, що депутати засудили агресію Росії в Україні та, зокрема, напади на мирне населення, цивільні об'єкти та ключові об'єкти інфраструктури.

Вони відзначили, що основною метою останньої хвилі атак були урядові установи та об'єкти енергетичної інфраструктури на значній частині території України, жертвами яких стали десятки цивільних осіб.

"Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі або непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також неправдиві та безпідставні звинувачення України у плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою європейській безпеці", - йдеться у резолюції.

У резолюції комітет також зазначає, що дії російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки російської влади, на думку євродепутатів, відповідають ознакам воєнних злочинів та злочинів проти людяності й винні мають бути покарані.

13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним.

Крім того, у серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму, а в Естонії відповідна резолюція була винесена на голосування.

Раніше Сенат США закликав Держдеп визнати Росію спонсором тероризму за дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні. За данимис видання Politico, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі попередила держсекретаря Ентоні Блінкена, що в разі, якщо його відомство не визнає Росію спонсором тероризму, це зробить Конгрес.

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