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Комітет у закордонних справах парламенту Чехії визнав російський режим терористичним

3 листопада, 2022 четвер
15:31
Світ Чехія

Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії ухвалив резолюцію про визнання російського режиму терористичним

Про це повідомили в Ceske Noviny.

"Комітет у закордонних справах визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", - йдеться у резолюції.

Зазначається, що депутати засудили агресію Росії в Україні та, зокрема, напади на мирне населення, цивільні об'єкти та ключові об'єкти інфраструктури.

Вони відзначили, що основною метою останньої хвилі атак були урядові установи та об'єкти енергетичної інфраструктури на значній частині території України, жертвами яких стали десятки цивільних осіб.

"Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі або непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також неправдиві та безпідставні звинувачення України у плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою європейській безпеці", - йдеться у резолюції.

У резолюції комітет також зазначає, що дії російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки російської влади, на думку євродепутатів, відповідають ознакам воєнних злочинів та злочинів проти людяності й винні мають бути покарані.

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