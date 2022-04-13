Злочини Росії в Україні - це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера, або ще гірше, - Кличко-молодший

Про це повідомляє Yahoo Australia.



"Я вірю, що путінська Росія показала своє справжнє обличчя і світ його побачив. Я, як і раніше, не розумію всі ці переговори з Путіним перед війною. Усі попередження перед війною не завадили йому вчинити те, що він вчинив – військовий злочин, геноцид. Пропаганда про те, що в Україні є нацизм і що проводиться денацифікація – це брехня. Те, що російська армія зробила в Україні – це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера, або ще гірше. Ми боремося, світ боротиметься. Якщо говорити про Третю світову війну, то, власне, вона йде, це її початок. Все зайшло надто далеко", – сказав Володимир Кличко.





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