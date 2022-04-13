Злочини Росії в Україні - це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера, або ще гірше, - Кличко-молодший
Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко порівняв злочини Володимира Путіна з нацистами Адольфа Гітлера
Про це повідомляє Yahoo Australia.
"Я вірю, що путінська Росія показала своє справжнє обличчя і світ його побачив. Я, як і раніше, не розумію всі ці переговори з Путіним перед війною. Усі попередження перед війною не завадили йому вчинити те, що він вчинив – військовий злочин, геноцид. Пропаганда про те, що в Україні є нацизм і що проводиться денацифікація – це брехня. Те, що російська армія зробила в Україні – це те саме, що й нацизм під проводом Гітлера, або ще гірше. Ми боремося, світ боротиметься. Якщо говорити про Третю світову війну, то, власне, вона йде, це її початок. Все зайшло надто далеко", – сказав Володимир Кличко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе