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Зменшити попит на готівкову валюту: НБУ дозволив банкам продавати дорогоцінні метали у відділеннях

19 серпня, 2022 п'ятниця
22:58
Економіка Операції з золотом

Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У відділеннях банків знову можна придбати дорогоцінні метали, щоправда, з обмеженнями. Зокрема, з банки здійснюватимуть продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку  включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях за кожним із металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів. Саме завдяки таким обмеженнями, такі  операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України. 

За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали. Нагадуємо, що раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.   

  • 6 серпня НБУ спростив низку обмежень для волонтерів і бізнесу. Зокрема, волонтери можуть купувати за кордоном товари військового призначення понад ліміти, встановлені для гривневих карток. 

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