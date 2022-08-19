Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У відділеннях банків знову можна придбати дорогоцінні метали, щоправда, з обмеженнями. Зокрема, з банки здійснюватимуть продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях за кожним із металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів. Саме завдяки таким обмеженнями, такі операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України.

За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали. Нагадуємо, що раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

6 серпня НБУ спростив низку обмежень для волонтерів і бізнесу. Зокрема, волонтери можуть купувати за кордоном товари військового призначення понад ліміти, встановлені для гривневих карток.

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