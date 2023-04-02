Голова Об'єднаного комітету начальників штабів застеріг від "перегрітої" риторики про війну США з Китаєм, що насувається, і сказав, що сумнівається в шансах Китаю "завоювати" Тайвань. Але, додав він, Сполученим Штатам слід продовжувати прискорювати постачання зброї до незалежної держави і нарощувати власний військовий потенціал, про всяк випадок.

Після цьогорічного переляку перед китайськими повітряними кулями в США продовжується справжній китайський ажіотаж. Протягом останніх двох тижнів члени Конгресу під час слухань закидали Міллі і міністра оборони Ллойда Остіна переліком занепокоєнь щодо Китаю - від ядерної зброї до комп'ютерних чіпів, вторгнення на Тайвань і союзу з Росією. Міллі почав говорити законодавцям, що війна з Китаєм і Росією "не є неминучою чи не відворотною». За його словами, це частина зусиль, спрямованих на зниження градусу напруженості.

"Я думаю, що в Китаї і в інших країнах, в тому числі і в Сполучених Штатах, лунає багато риторики, яка може створити враження, що війна не за горами або що ми стоїмо на порозі війни з Китаєм", - сказав Міллі в інтерв'ю Defence One.

"І це може статися. Я маю на увазі, що цілком можливо, що у вас може статися інцидент або якась інша подія, яка може призвести до неконтрольованої ескалації. Так що це не є неможливим. Але я не думаю, що в даний момент я б відніс це до категорії ймовірного", - сказав Міллі. "І я думаю, що сама риторика може перегріти середовище".

Тим не менш, Міллі сказав, що він згоден із закликами до Сполучених Штатів якнайшвидше відправити зброю на Тайвань, щоб випередити Сі Цзіньпіна в будь-якому випадку.

Сі Цзіньпін заявив, що хоче, щоб Народно-визвольна армія була озброєна і готова взяти Тайвань силою, якщо це буде необхідно, до 2027 року. "Тож, якщо подумати, до цього залишилося лише чотири роки", - сказав Міллі. "Отже, один з елементів стримування полягає в тому, щоб переконатися, що ваш опонент знає, що ціна перевищує вигоду. Отже, у випадку з Тайванем у нас є три-чотири роки на те, щоб поставити Тайвань в таке становище, при якому у свідомості китайських політиків, які приймають рішення, складеться враження, що ціна перевищує вигоду".

Міллі сказав, що Тайваню потрібна протиповітряна оборона, протикорабельні крилаті ракети і протикорабельні міни. Але, за його словами, сам острів, його 23-мільйонне населення, в тому числі 170 000 діючих військових і 1-2 мільйони резервістів, і брак досвіду у Китаю роблять поглинання малоймовірним. "Це сприяє обороні. Цей острів було б дуже важко захопити", - відзначив він.

"Для китайців провести десантну і повітряно-десантну операцію, щоб захопити цей острів - фактично захопити його? Це дуже складна операція. Але Сі кинув виклик, і ми побачимо, до чого це призведе".

Побоювання щодо альянсу між Китаєм і Росією також є передчасними, зазначив Міллі. "Ми хочемо мати геостратегічний підхід, який не штовхає Росію і Китай в обійми один одному, щоб сформувати фактичний військовий альянс", - сказав він. "Є певні ознаки того, що ця розмова триває. Але це зовсім інше, ніж фактичні альянси і військові лінії".

Тим часом Міллі сказав: "Я думаю, що ми, Сполучені Штати, зобов'язані переконатися, що у нас є неймовірно потужна і боєздатна армія", що Китай знає про це, і що Китай вірить, що США застосують її в разі потреби.

Замість того, як сьогодні обговорюється китайська загроза, він сказав: "Я б вважав за краще повернутися до того, що говорив Тедді Рузвельт, тобто, знаєте, "говори тихо, але носи велику палицю", щось на кшталт. Отже: Наші військові мають бути дуже сильними і дещо зменшити риторику з підігріванням температури".

Міллі любить цитувати історію, і щодо Китаю він стверджує, що марксизм і детермінізм вказують на похмуре майбутнє. "Наскільки я розумію і аналізую Китай, принаймні їхні військові, а можливо, й інші, дійшли певного висновку, що війна зі Сполученими Штатами неминуча. Я думаю, що це дуже небезпечна річ".

"Я не вірю, що війна неминуча. Я не думаю, що вона неминуча. Але я думаю, що ми повинні бути дуже, дуже прагматичними і обережними в майбутньому.

Ми зменшимо ймовірність війни, якщо залишимося дуже, дуже сильними по відношенню до Китаю, і Китай знатиме, що у нас є воля застосувати її, якщо буде потрібно".

"Я просто думаю, що це має бути трохи більш реалістичним і трохи менш, можливо, емоційним. Але також і з боку Китаю... Я просто думаю, що нам, Сполученим Штатам, слід підходити до цього з певним реалізмом і холодним поглядом. Підняти військові сили до рівня домінування, що відповідає інтересам Китаю, в усіх сферах. І якщо вони це знатимуть, і якщо вони знатимуть, що у нас є бажання застосувати силу, то, можливо, ви їх більше стримуватимете від самого початку".

Переклад інтерв'ю Кевіна Барона з генералом Марком Міллі