Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Зменшити риторику" щодо Китаю, - генерал Міллі

"Зменшити риторику" щодо Китаю, - генерал Міллі

2 квітня, 2023 неділя
21:06
Світ

Усім потрібно заспокоїтися щодо війни з Китаєм. Ми не перебуваємо на "межі війни" з Китаєм, і Тайвань не так легко завоювати, вважає голова об’єднаного Генштабу США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів застеріг від "перегрітої" риторики про війну США з Китаєм, що насувається, і сказав, що сумнівається в шансах Китаю "завоювати" Тайвань. Але, додав він, Сполученим Штатам слід продовжувати прискорювати постачання зброї до незалежної держави і нарощувати власний військовий потенціал, про всяк випадок.

Після цьогорічного переляку перед китайськими повітряними кулями в США продовжується справжній китайський ажіотаж. Протягом останніх двох тижнів члени Конгресу під час слухань закидали Міллі і міністра оборони Ллойда Остіна переліком занепокоєнь щодо Китаю - від ядерної зброї до комп'ютерних чіпів, вторгнення на Тайвань і союзу з Росією. Міллі почав говорити законодавцям, що війна з Китаєм і Росією "не є неминучою чи не відворотною». За його словами, це частина зусиль, спрямованих на зниження градусу напруженості.

"Я думаю, що в Китаї і в інших країнах, в тому числі і в Сполучених Штатах, лунає багато риторики, яка може створити враження, що війна не за горами або що ми стоїмо на порозі війни з Китаєм", - сказав Міллі в інтерв'ю Defence One.

"І це може статися. Я маю на увазі, що цілком можливо, що у вас може статися інцидент або якась інша подія, яка може призвести до неконтрольованої ескалації. Так що це не є неможливим. Але я не думаю, що в даний момент я б відніс це до категорії ймовірного", - сказав Міллі. "І я думаю, що сама риторика може перегріти середовище".

Тим не менш, Міллі сказав, що він згоден із закликами до Сполучених Штатів якнайшвидше відправити зброю на Тайвань, щоб випередити Сі Цзіньпіна в будь-якому випадку.

Сі Цзіньпін заявив, що хоче, щоб Народно-визвольна армія була озброєна і готова взяти Тайвань силою, якщо це буде необхідно, до 2027 року. "Тож, якщо подумати, до цього залишилося лише чотири роки", - сказав Міллі. "Отже, один з елементів стримування полягає в тому, щоб переконатися, що ваш опонент знає, що ціна перевищує вигоду. Отже, у випадку з Тайванем у нас є три-чотири роки на те, щоб поставити Тайвань в таке становище, при якому у свідомості китайських політиків, які приймають рішення, складеться враження, що ціна перевищує вигоду". 

Міллі сказав, що Тайваню потрібна протиповітряна оборона, протикорабельні крилаті ракети і протикорабельні міни. Але, за його словами, сам острів, його 23-мільйонне населення, в тому числі 170 000 діючих військових і 1-2 мільйони резервістів, і брак досвіду у Китаю роблять поглинання малоймовірним. "Це сприяє обороні. Цей острів було б дуже важко захопити", - відзначив він.

"Для китайців провести десантну і повітряно-десантну операцію, щоб захопити цей острів - фактично захопити його? Це дуже складна операція. Але Сі кинув виклик, і ми побачимо, до чого це призведе".

Побоювання щодо альянсу між Китаєм і Росією також є передчасними, зазначив Міллі. "Ми хочемо мати геостратегічний підхід, який не штовхає Росію і Китай в обійми один одному, щоб сформувати фактичний військовий альянс", - сказав він. "Є певні ознаки того, що ця розмова триває. Але це зовсім інше, ніж фактичні альянси і військові лінії".

Тим часом Міллі сказав: "Я думаю, що ми, Сполучені Штати, зобов'язані переконатися, що у нас є неймовірно потужна і боєздатна армія", що Китай знає про це, і що Китай вірить, що США застосують її в разі потреби.

Замість того, як сьогодні обговорюється китайська загроза, він сказав: "Я б вважав за краще повернутися до того, що говорив Тедді Рузвельт, тобто, знаєте, "говори тихо, але носи велику палицю", щось на кшталт. Отже: Наші військові мають бути дуже сильними і дещо зменшити риторику з підігріванням температури".

Міллі любить цитувати історію, і щодо Китаю він стверджує, що марксизм і детермінізм вказують на похмуре майбутнє. "Наскільки я розумію і аналізую Китай, принаймні їхні військові, а можливо, й інші, дійшли певного висновку, що війна зі Сполученими Штатами неминуча. Я думаю, що це дуже небезпечна річ".

"Я не вірю, що війна неминуча. Я не думаю, що вона неминуча. Але я думаю, що ми повинні бути дуже, дуже прагматичними і обережними в майбутньому.

Ми зменшимо ймовірність війни, якщо залишимося дуже, дуже сильними по відношенню до Китаю, і Китай знатиме, що у нас є воля застосувати її, якщо буде потрібно".

"Я просто думаю, що це має бути трохи більш реалістичним і трохи менш, можливо, емоційним. Але також і з боку Китаю... Я просто думаю, що нам, Сполученим Штатам, слід підходити до цього з певним реалізмом і холодним поглядом. Підняти військові сили до рівня домінування, що відповідає інтересам Китаю, в усіх сферах. І якщо вони це знатимуть, і якщо вони знатимуть, що у нас є бажання застосувати силу, то, можливо, ви їх більше стримуватимете від самого початку".

Переклад інтерв'ю Кевіна Барона з генералом Марком Міллі

Китай
Тайвань
США
Читайте також:
Митрополит УПЦ (МП) Павло після рішення суду
1 квітня, 2023 субота
Заарештований митрополит Павло не хотів одягати електронний браслет
Митрополит УПЦ (МП) Павло розписується під час отримання повістки
1 квітня, 2023 субота
Митрополит Павло вважає захисників України "виродками" й спілкується з "благочестивими людьми" у Москві. СБУ записувала його розмови
Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (праворуч)
1 квітня, 2023 субота
Оприлюднено гонорар Джошуа за перший бій після поразки від Усика
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 квітня
22:11
ОПЕК
Країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти
21:28
Військові кораблі Китаю провели навчання у трьох морях
Радбез ООН необхідно реформувати, - МЗС Чехії
21:02
Володимир Зеленський
Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого руху до перемоги, - Зеленський
20:40
на фото: Джо Байден в Києві
Як довго адміністрація Байдена підтримуватиме ідею незалежної України?
20:33
Вадим Новинський
Новинський перебрався до Швейцарії, де проводить службу в церкві РПЦ, - ЗМІ
20:06
Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)
WBA зробила важливий крок для організації бою Усика проти Вайлдера
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Розбомблені музеї - наша найсильніша наративна зброя
19:34
Збір підписів у Хмельницькому
Парафія собору УПЦ (МП) у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ. Духовенство втікло
19:23
Збірна Словаччини
Збірна Словаччини відмовилася брати на ЧС-2023 хокеїстів, які грають у Росії
19:21
Ексклюзив
Микола Княжицький
Викликають сумніви способи, у які Києво-Печерську лавру звільняють від УПЦ МП, - Княжицький
19:11
Вибухом в кафе у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
Вибухом в кав'ярні у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
18:55
російські військові
Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, - Генштаб
18:48
Мірча Луческу
Луческу пояснив, чому не має права залишити "Динамо"
18:40
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Ебрахім Раїсі (ліворуч)
Умови мирних переговорів диктуватиме український контрнаступ, - експерт Раміс Юнус
18:35
УПЦ МП
"Геть московського попа!" На подвір'я храму в Хмельницькому, де побили військового, прийшли сотні людей
18:26
Угорщина
Лідер партії Орбана заявив, що через допомогу Україні світ рухається до ядерної війни
18:19
Митрополіт Онуфрій
Попри заборону Онуфрій провів службу в Лаврі
18:15
Перший заступник начальника Хмельницького ОВА Сергій Тюрін
"Ми не московити". Хмельницька ОВА закликала "цивілізовано" розв'язати проблему з УПЦ (МП)
18:01
OPINION
Якуб Логінов
Автобаном до Європи, або Слон на Земпліні
17:52
Блінкен Лавров
Блінкен та Лавров провели першу з липня 2022 року телефонну розмову
17:43
У Латвії вийшла друком збірка Сергія Жадана "Динамо Харкiв"
У Латвії вийшла друком збірка Сергія Жадана "Динамо Харкiв"
17:40
Інтерв’ю
Микола Княжицький
УПЦ МП потрібно заборонити, як філію ФСБ, але робити це з повагою до вірян, - Княжицький
17:28
Ексклюзив
Павло Латушко
Лукашенко розглядає мене як особистого ворога, - білоруський опозиціонер Латушко
17:27
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
У Білій Церкві на гранаті підірвався 59-річний чоловік
17:25
Лассіна Траоре, Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 19-го туру
17:17
Олександр Симчишин
УПЦ (МП) слід позбавити землі в Хмельницькому, а патрульних, які їх підтримали, звільнити, - мер міста
17:15
Передача безпілотника
В Україні почали виготовляти нові снаряди для безпілотників
17:15
Інтерв’ю
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Після візиту Сі Цзіньпіна до Росії Захід остаточно зрозумів, що це війна за його майбутнє, - Піонтковський
17:06
Оновлено
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
УПЛ: Результати усіх матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу
16:58
Дмитро Криськів (праворуч), Чорноморець - Шахтар
"Шахтар" не зміг переграти "Чорноморець" в УПЛ
16:46
окупанти крим
Росіяни будуть помирати за Путіна, як худоба, навіть після втрати Криму, - Фейгін
16:06
Дніпро-1, Артем Довбик (праворуч)
Довбик за 10 хвилин зробив хет-трик та приніс "Дніпру-1" перемогу над "Металістом 1925"
16:03
OPINION
Борислав Береза
Війна є, але десь там, далеко...
15:50
Ентоні Джошуа та Джермейн Франклін (ліворуч)
Джошуа після першої за три роки перемоги кинув виклик Ф'юрі
15:03
Олександр Караваєв (ліворуч)
"Динамо" перемогло "Львів" у сотому матчі Луческу на посаді тренера киян
14:45
Ексклюзив
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
Митрополит Лебідь тероризує ченців, що хочуть перейти до ПЦУ, - Епіфаній
14:45
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв
Посол України у Німеччині звинуватив однопартійців Шольца у бажанні приховати злочини РФ
14:45
російські військові окупанти
Російський загарбник сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею
14:16
Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс
Міністр закордонних справ Латвії назвав розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі "актом відчаю"
14:16
нафта
Країни ОПЕК не планують зменшувати видобуток нафти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV