Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На мій погляд, неможливо та й немає сенсу рахувати скільки залишилось ракет у РФ. Остання інформація про кількість ракет у РФ від Міноборони України була ще взимку. Однак була і інформація скільки ракет вони виробляють. Зокрема, йшлося про 30-40 крилатих ракет на місяць. Після цього була інформація, що росіяни збільшують виробництво крилатих ракет", - пояснив Катков.

Експерт зауважив, що росіяни відразу після виготовлення використовують ракети для обстрілу території України

"Слід розуміти, що виробництво крилатих ракет у РФ не залежить від санкцій. Адже вони збирають їх з цивільних компонентів. Тобто, вони можуть купувати західну електроніку на Aliexpress і їхні деталі використовувати для виготовлення ракет. Вже давно відомо за серійними номерами збитих ракет, що вони вироблені в поточному кварталі. Фактично ракети з підприємства відразу везуть на летовища для обстрілу України. Мені важко уявити, як інакше припинити виробництво крилатих ракет у РФ, окрім як знищення підприємств з їх виготовлення", - додав він.