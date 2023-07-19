Зменшити виробництво ракет у РФ можна хіба що знищивши підприємства з їх виробництва, - головред Defense Express Катков
Головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що зупинити виробництво крилатих ракет у РФ можна лише знищивши підприємства, які їх виготовляють
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"На мій погляд, неможливо та й немає сенсу рахувати скільки залишилось ракет у РФ. Остання інформація про кількість ракет у РФ від Міноборони України була ще взимку. Однак була і інформація скільки ракет вони виробляють. Зокрема, йшлося про 30-40 крилатих ракет на місяць. Після цього була інформація, що росіяни збільшують виробництво крилатих ракет", - пояснив Катков.
Експерт зауважив, що росіяни відразу після виготовлення використовують ракети для обстрілу території України
"Слід розуміти, що виробництво крилатих ракет у РФ не залежить від санкцій. Адже вони збирають їх з цивільних компонентів. Тобто, вони можуть купувати західну електроніку на Aliexpress і їхні деталі використовувати для виготовлення ракет. Вже давно відомо за серійними номерами збитих ракет, що вони вироблені в поточному кварталі. Фактично ракети з підприємства відразу везуть на летовища для обстрілу України. Мені важко уявити, як інакше припинити виробництво крилатих ракет у РФ, окрім як знищення підприємств з їх виготовлення", - додав він.
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