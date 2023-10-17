Зменшити залежність від зовнішнього фінансування Україні вдасться за 5-10 років після завершення війни, – Марченко
Міністр фінансів Сергій Марченко стверджує, що Україна потребуватиме зовнішньої фінансової підтримки й після завершення війни з російськими окупантами
Така заява прозвучала в інтерв'ю Укрінформу.
За словами міністра, є два реальні способи зменшити залежність України від фінансової підтримки Заходу: збільшення ВВП і перемога у війні. Однак збільшення обсягу внутрішнього ринку і, відповідно, зростання бази, з якої збираються податки, – це питання довгострокової перспективи, "воно не вирішується миттєво".
Разом із тим перемога у війні дасть змогу зменшити видатки на військовий бюджет.
"Але у нас одразу з'являться інші потреби – ми матимемо колосальну кількість військових ветеранів та багато важливих нерозв’язаних проблем", - зазначив Марченко.
"Тож радикально зменшити залежність від зовнішньої підтримки буде неможливо впродовж року (після завершення бойових дій, – ред.). Це питання п’ятирічної чи навіть десятирічної програми, щоби мінімізувати таку залежність", - наголосив він.
- Раніше цього місяця голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп Данило Гетманцев заявив, що в України буде тільки два виходи в разі припинення зовнішнього фінансування – це секвестр та емісія.
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