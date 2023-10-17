Зменшити залежність від зовнішнього фінансування Україні вдасться за 5-10 років після завершення війни, – Марченко

Така заява прозвучала в інтерв'ю Укрінформу.

За словами міністра, є два реальні способи зменшити залежність України від фінансової підтримки Заходу: збільшення ВВП і перемога у війні. Однак збільшення обсягу внутрішнього ринку і, відповідно, зростання бази, з якої збираються податки, – це питання довгострокової перспективи, "воно не вирішується миттєво".

Разом із тим перемога у війні дасть змогу зменшити видатки на військовий бюджет.

"Але у нас одразу з'являться інші потреби – ми матимемо колосальну кількість військових ветеранів та багато важливих нерозв’язаних проблем", - зазначив Марченко.

"Тож радикально зменшити залежність від зовнішньої підтримки буде неможливо впродовж року (після завершення бойових дій, – ред.). Це питання п’ятирічної чи навіть десятирічної програми, щоби мінімізувати таку залежність", - наголосив він.