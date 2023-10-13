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Гетманцев про можливе припинення західної допомоги Україні: "У нас погані й дуже погані сценарії"

13 жовтня, 2023 п'ятниця
12:33
Економіка Данило Гетманцев

Голова фінансового комітету Верховної Ради, нардеп Данило Гетманцев уважає, що в України буде тільки два виходи в разі припинення зовнішнього фінансування

Про це він сказав в інтерв'ю Українським новинам.

"Зараз у нашому суспільстві такі настрої переважають, особливо у великих містах, що "все добре" і "майже мир". Усі ж бачили розслідування щодо роботи у комендантську годину закладу Boho. Ніби "війни немає", тобто війна не відчувається. "Все добре, гроші будуть, армія виконає свою функцію, все буде нормально". А ситуація на фінансовому фронті є наднапруженою", - заявив Гетманцев.

За його словами, в разі припинення фінансової допомоги від Заходу "в нас не так багато є виходів, і всі вони дуже погані".

"Це секвестр, тобто ми вимушені будемо скорочувати все, що можна, а друге – це емісія, що теж податок на бідних, у нашому випадку на всіх, бо наше населення не багатшає у війну", - деталізував Гетманцев.

"У нас погані й дуже погані сценарії на випадок, якщо ці суми не будуть підкріплені нашими партнерами", - наголосив він.

Нардеп зауважив, що в деяких країнах уже відчувається втома від війни, і це небезпечно для України.

"Втому ми відчуваємо по тих політичних процесах, які ми бачимо в країнах і, на жаль, відчуваємо на загальній думці виборців, наприклад, у Словаччині", - сказав Гетманцев.

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Україна
Верховна Рада
Війна з Росією
Данило Гетманцев
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