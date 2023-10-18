ЗМІ показали відео з валізами Путіна в Пекіні: пропаганда натякнула, що вони "ядерні"
У середу, 18 жовтня, журналісти опублікували кадри Володимира Путіна у Пекіні у супроводі офіцерів з валізою - за словами пропагандистів, вона може бути "ядерною"
Про це пише Reuters.
Зазначається, що журналісти зафільмували Путіна після зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, коли він йшов на іншу зустріч. За ним йшли двоє російських морських офіцерів у формі, кожен з портфелями.
Видання наголошує, що російський ядерний портфель традиційно носить морський офіцер. Портфель має назву "Чегет" (названий на честь гори Чегет у Кавказьких горах), він постійно з Путіним, проте його рідко вдавалося зняти на камеру.
"Є певні валізи, без яких не обходиться жодна поїздка Путіна", - коментує кадри пропагандистське видання РИА.Новости.
Reuters пояснює, що у президента США теж є такий пристрій, який має назву "ядерний футбол". У портфелі містяться коди, якими президент міг би підтвердити наказ про запуск ядерних ракет, якщо в цей момент не буде присутнім в Білому домі.
Зазначається, що валіза Путіна є захищеним інструментом зв’язку, який зв’язує президента з його військовим керівництвом, а звідти – з ракетними військами через секретну електронну мережу управління "Казбек". За даними видання, міністр оборони Росії, Сергій Шойгу, також має ядерний портфель. Такий може бути і у начальника Генштабу РФ.
- У середу, 18 жовтня, держдума РФ у другому та третьому читанні прийняла закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
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