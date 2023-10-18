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РФ відкликала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань

18 жовтня, 2023 середа
13:47
Світ ядерна зброя рф ракета

У середу, 18 жовтня, держдума РФ у другому та третьому читанні прийняла закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

Про це пише російська служба "Радіо Свобода" та Інтерфакс.

У третьому, фінальному читанні, "за" проголосувало 415 депутатів, "проти" не виступив ніхто. Документ, розроблений за дорученням голови Держдуми В'ячеслава Володіна, було внесено до парламенту 13 жовтня.

"Радіо Свобода" нагадує, що з ініціативою відкликання ратифікації виступив президент Росії Володимир Путін на початку жовтня - він заявив, що немає потреби змінювати ядерну доктрину Росії, але можна подумати про відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань, оскільки США не ратифікували цей договір.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відкликання ратифікації не означає наміру Москви проводити ядерні випробування.

Довідково. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань - міжнародний договір про заборону ядерних випробувань, прийнятий ООН у 1996 році. Не був ратифікований США та Китаєм.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань: що відомо про вихід Росії

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) був схвалений 10 вересня 1996 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН і відкритий для підписання усіма країнами 24 вересня 1996 року. Головною метою договору є запровадження заборони на всі ядерні випробування – наземні, підземні, в атмосфері та під водою.

Держави, що є сторонами ДВЗЯВ, взяли на себе юридичні зобов’язання не здійснювати будь-яких ядерних вибухів, а також утримуватися від спонукання, заохочення або будь-якої участі у проведенні випробувальних вибухів. Оскільки договір є безстроковим, зазначена заборона не має часового обмеження.

У серпні Європейський союз засудив погрози Росії застосувати ядерну зброю у її агресивній війні проти України та наголосив на дотриманні Москвою своїх зобов’язань, зокрема у заяві з Китаєм.

Фото з російської бази в Арктиці показують, що Росія може готуватися до випробувань експериментальної міжконтинентальної балістичної ракети.

Водночас 6 жовтня у РФ заявили, що на найближчому засіданні ради держдуми Росії буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН.

Сполучені Штати "стривожені" заявою російського дипломата про плани Москви скасувати ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Держдеп США назвав кроки РФ "загрозою глобального нормативу".

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що російський уряд рухається до відкликання ратифікації Росією договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Водночас 17 жовтня депутат держдуми РФ Андрій Гурульов від партії "Єдина Росія" закликав росіян готуватись до ядерної війни.

Росія
Володимир Путін
ядерна безпека
ядерна небезпека
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