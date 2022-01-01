ЗМІ розповіли, чим Пушилін "бісить" приставлену до нього охорону
Як вважають бойовики російської терористичної організації "ДНР", на відміну від загиблого внаслідок вибуху попереднього ватажка угрупування Олександра Захарченка нинішній його керівник, Денис Пушилін, є дуже жадібним
Про це із посиланням на DonPress повідомляє Еспресо.TV.
Так, якщо вбитий "перший глава "ДН"» Захарченко спокійно їздив на "віджатих" машинах,, то Пушилін після того, як очолив "республіку", одразу пригнав із Москви для особистого користування 2 новеньких броньованих "Лексуси".
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"Пушилін, на відміну Захарченка, дуже жадібний, про це говорить і його особиста охорона. Якщо, наприклад, Захарченко, в будь-якій кав'ярні розраховувався лише купюрами номіналом у 5000 рублів (через що був скрізь бажаним гостем), то Пушилін часто навіть чайові може не залишити - сплатив за рахунком, забрав решту та поїхав", - йдеться у матеріалі.
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Як пзазначається, Пушиліна охороняють 90 терористів.
60 охороняють його постійно (2 зміни по 30 осіб, працюють добу, через дві), 30 - будинок та його дружину.
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"При цьому охорону дратує жадібність Пушилина, тому що Захарченко всім під новий рік у конверті дарував 1000 $ + на день народження теж, а Пушилін дарує максимум парфуми за баксів 50 і то суворо особистій охороні.
Також охорону Пушиліна бісить те, що той нікому нічого не "дарував" від щирого серця: Захарченко міг із "панського плеча" подарувати годинник, авто і навіть будинок, Пушилін же не дарує взагалі нічого. Охорона отримує в середньому 30 тис. рублів на місяць. Відповідно, лише збереження шкури Пушилина обходиться (російським - ред.) платникам податків у сумі близько 3 млн рублів на місяць або близько 36 млн на рік", - наводить подробиці видання.
- Нагадаємо, місяць тому Пушиліна урочисто прийняли до складу російської політичної партії "Єдина Росія", на яку спирається політичний режим Путіна.
- Партквиток йому вручав особисто російський експрезидент Дмитро Медведєв.
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