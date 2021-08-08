ЗМІ розповіли, чим зараз займається Лері Вінн, з якого "злизали" образ Олега Винника
Вінницький інформаційний портал 20minut.ua повідомив, як склалася доля тамтешнього співака, зірки 90-их і 2000-их Валерія Дятлова (він же Лері Вінн)
Про це передає Еспресо.TV.
"А нічого страшного, що образ Винника повністю злизали з мене, навіть не приховуючи цього. Я знаю навіть цих людей, хто це зробив. Костюмчик, манера, тобто копія я зразка 2000-х. Вони мені відповіли: "А що тобі шкода? Ти все одно не співаєш", - сказав в одному з недавніх інтерв'ю Лері Вінн.
Натомість сам він, за його словами, на велику сцену вертатися не збирається.
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"Співак в столиці заснував власну івент-агенцію, її назву можна перекласти, як "Щасливі люди". Фірма займається організацією корпоративних вечірок. Сам давно покинув зірковий олімп, проте, коли зовуть на корпоративи - не відмовляє. Позаторік зірковий вінничанин виступав на заході в рідному місті", - пише 20minut.ua.
Він є учасником товариства під назвою "Вінничани у Києві". У 1998 році виступив в якості актора, знявшись у фільмі "Бери шинель".
Лері Вінн з 1999 року одружений на Ксенії Дятловій 1975 року народження. В артиста є дочка, яку назвали Поліною і син Костянтин.
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