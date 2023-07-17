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Зміни лінії фронту в зоні Куп'янська та Сватового не відбувається, ЗСУ блокують намагання противника, - Згурець

17 липня, 2023 понедiлок
12:20
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Російська армія активізувалися в зоні Куп'янська та Сватового, проте зміна лінії фронту не відбувається і намагання противника суттєво ускладнити ситуацію блокується Збройними силами України

Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив у етері Еспресо.

"Там утримується угрупування в межах 80 тис. ворожих сил, 50 тис. у зоні Бахмуту. Але оця ділянка, яка стосується Харківської, півночі Луганської областей, дійсно, вона насичена військами й впродовж останніх днів, ворог активізувався в зоні Куп'янська, атаки на Масютівку. Ближче до Сватового теж намагання витіснити наші війська до річки Жеребець", - зазначив він.

Згурець також пояснив, що ці плани відомі, але зараз вони активізувалися, проте, як можна побачити, зміна лінії фронту не відбувається і намагання противника суттєво ускладнити ситуацію блокується ЗСУ.

"Думаю, що це має на меті якимось чином розтягнути наші сили й можливості з точки зору того, щоб зменшити тиск на Бахмут та південь. Тому думаю, що ці ризики українською стороною прораховувалися, питання в тому, якою буде подальша динаміка. Як на мене, у нас є можливості, аби заблокувати й утримати цю лінію фронту. Тому думаю, що якщо найближчими днями ми побачимо збільшення динаміки, то навряд чи вона буде на користь противника", - додав аналітик.

  • 16 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.
  • 17 липня в етері телеканалу "Еспресо" Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російська армія продовжує вести контрнаступальні дії на Куп'янському напрямку.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
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