Зміцнення рубля має негативний вплив для РФ, - економіст Вишлінський

Про це в ефірі Еспресо виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Він прокоментував зміцнення курсу рубля до долара.

"Це абсолютно економічно обґрунтовано, тому що санкції призвели до того, що Росії обмежили імпорт товарів і послуг в стратегічно важливих галузях економіки. Також РФ сама почала обмежувати постачання свого газу, що призвело до стрибка цін", - сказав економіст.

За його словами, це призводить до того, що Росія отримує дуже багато доходів, але не може їх витратити, бо нічого не може купити.

"Для Росії це має негативний вплив, тому що долари за енергоносії потрібно переводити в рублі для оплати солдатам. Відповідно, якби курс був по 120, вони б їх конвертували і роздали б солдатам. Зараз вони можуть це робити за 58 і рублів для фінансування внутрішніх потреб у них мало. Об'єктивно говорити про те, що Захід виявився спроможним задавити Росію економічно у короткостроковій перспективі, щоб війна не перейшла в затяжну фазу не можна. Цього не вдалося", - підсумував Вишлінський.