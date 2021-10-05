Знаменитий іспанський баскетболіст Газоль оголосив про завершення кар'єри

Про це повідомляє Еспресо.TV.



41-річний Пау Газоль провів спеціальну прес-конференцію, де оголосив про рішення завершити кар'єру баскетболіста. Іспанець не зумів стримати сліз під час події.



Останнім турніром, який провів Газоль, стала Олімпіада-2020 в Токіо, де збірна Іспанії дійшла до чвертьфіналу. У 41-річного баскетболіста були варіанти продовження кар'єри - він міг провести ще один сезон в "Барселоні". Однак вирішив завершити кар'єру.



Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", за який Газоль виступав протягом шести років, планує вивести з обігу його ігровий номер (16). Іспанець двічі вигравав НБА у цьому клубі.



Також виступав за американські "Мемфіс Грізліз", "Чикаго Буллс", "Сан-Антоніо Сперс" і "Мілуокі Бакс", а в цьому році повернувся в "Барселону".



Зі збірною Іспанії Пау Газоль є чемпіоном світу-2006, триразовим чемпіоном Європи та триразовим призером Олімпійських ігор.

Os invito a seguir en directo el acto de prensa en el que hablaré sobre mi futuro profesional. Muchas gracias!



I invite you to follow press event, where I will talk about my professional future. Thank you very much! https://t.co/4KIkoHgEFP — Pau Gasol (@paugasol) October 5, 2021