Знаменитий іспанський баскетболіст Газоль оголосив про завершення кар'єри
Відомий іспанський баскетболіст Пау Газоль прийняв рішення завершити кар'єру
Про це повідомляє Еспресо.TV.
41-річний Пау Газоль провів спеціальну прес-конференцію, де оголосив про рішення завершити кар'єру баскетболіста. Іспанець не зумів стримати сліз під час події.
Останнім турніром, який провів Газоль, стала Олімпіада-2020 в Токіо, де збірна Іспанії дійшла до чвертьфіналу. У 41-річного баскетболіста були варіанти продовження кар'єри - він міг провести ще один сезон в "Барселоні". Однак вирішив завершити кар'єру.
Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", за який Газоль виступав протягом шести років, планує вивести з обігу його ігровий номер (16). Іспанець двічі вигравав НБА у цьому клубі.
Також виступав за американські "Мемфіс Грізліз", "Чикаго Буллс", "Сан-Антоніо Сперс" і "Мілуокі Бакс", а в цьому році повернувся в "Барселону".
Зі збірною Іспанії Пау Газоль є чемпіоном світу-2006, триразовим чемпіоном Європи та триразовим призером Олімпійських ігор.
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