"Знайди зрадника" та "Стоп мародер": СБУ запускає два нові чат-боти

Про це йдеться в телеграмі СБУ.



"СБУ запускає 2 нових чат-бота: для ідентифікації зрадників і мародерів. З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців", - повідомили у спецслужбі.



На чат-бот "Знайди зрадника!" @Traitor_Search_bot можна надіслати інформацію про зрадників, які співпрацювали з росіянами, а також тих, хто повідомляє окупантам важливу інформацію або підтримує їх у соцмережах.



Чат-бот "Стоп мародер" @stop_marauder_ua_bot створений для збору інформації про мародерів. Інформацію розмістять на спеціальному сайті.



"Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот STOP Russian War @stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення ми отримали на нього тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам", - зауважили в СБУ.



Зібрану інформацію поліція використає для притягнення мародерів і зрадників до відповідальності.

На початку березня у Мінцифри створили чат-бот у Telegram "єВорог", за допомогою якого українці про пересування окупанта чи його ворожої техніки.

У квітні з'явився чат-бот Stop Russian aggression для фіксації воєнних злочинів Росії в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb