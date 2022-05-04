"Знайди зрадника" та "Стоп мародер": СБУ запускає два нові чат-боти
СБУ запускає чат-боти "Знайди зрадника" та "Стоп мародер", у яких можна повідомити про мародерів і колаборантів, щоб потім притягнути їх до відповідальності
Про це йдеться в телеграмі СБУ.
"СБУ запускає 2 нових чат-бота: для ідентифікації зрадників і мародерів. З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців", - повідомили у спецслужбі.
На чат-бот "Знайди зрадника!" @Traitor_Search_bot можна надіслати інформацію про зрадників, які співпрацювали з росіянами, а також тих, хто повідомляє окупантам важливу інформацію або підтримує їх у соцмережах.
Чат-бот "Стоп мародер" @stop_marauder_ua_bot створений для збору інформації про мародерів. Інформацію розмістять на спеціальному сайті.
"Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот STOP Russian War @stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення ми отримали на нього тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам", - зауважили в СБУ.
Зібрану інформацію поліція використає для притягнення мародерів і зрадників до відповідальності.
- На початку березня у Мінцифри створили чат-бот у Telegram "єВорог", за допомогою якого українці про пересування окупанта чи його ворожої техніки.
- У квітні з'явився чат-бот Stop Russian aggression для фіксації воєнних злочинів Росії в Україні.
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