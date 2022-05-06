Знайомий з Ростова повідомив, що 23 лютого почнеться вторгнення, - тренер збірної України Петраков

Про це повідомляє przegladsportowy.

"З 9 по 20 лютого я був в Туреччині, куди поїхав дивитись на кандидатів до збірної. Там також були російські команди, до мене не раз підходили їхні футболісти. Знайомий з Ростова повідомив, що 23 лютого почнеться вторгнення. Попереджав, що за 20-30 кілометрів від кордону стоять російські танки. Але я не очікував, що до цього дійде", – розповів Петраков.

Головний тренер збірної України також розповів, чому він вирішив залишитися в Києві під час активних воєнних дій.

"Діти просили мене, щоб я виїхав, але відчував, що це було б неправильно. Я – корінний киянин. Хотів записатись в тероборону, але там треба підписувати контракт. Мені 64 роки. Сидів вдома та нікуди не виходив. Дружина дуже боялася та кожного дня впродовж місяця йшла в укриття о восьмій годині вечора та ночувала там. Я не боявся, не знаю чому", - сказав Олександр Петраков.

11 травня команда Петракова зустрінеться в контрольній грі з німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.

1 червня на збірну України чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

18 квітня Олександр Петраков заявив, що перед стиковим матчем чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії збірна України проведе п'ять товариських зустрічей.

2 травня збірна України з футболу розпочала в Словенії тренувальний збір перед півфінальним відбірковим матчем плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

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