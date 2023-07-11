Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними правоохоронців, чоловік знехтував попереджувальними знаками та загороджувальними стрічками.

"Перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі. На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій, житель Олевської громади, загинув на місці", - розповіли в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.