Знехтував попередженнями: на Житомирщині чоловік підірвався на міні на очах у родини
На Житомирщині чоловік, який вирушив із родиною до лісу по чорниці, наїхав на міну. Внаслідок вибуху 23-річний мешканець області загинув на місці
Про це повідомила пресслужба поліції області.
За даними правоохоронців, чоловік знехтував попереджувальними знаками та загороджувальними стрічками.
"Перед знаком "В’їзд заборонено" та "Стоп міни!" чоловік висадив свою сім’ю, а сам, піднявши шлагбаум, поїхав далі. На ґрунтовій дорозі, вже на забороненій території, автівка натрапила на міну. Після цього стався вибух, 23-річний водій, житель Олевської громади, загинув на місці", - розповіли в поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
- Наприкінці червня на Херсонщині на міні підірвався комбайн.
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