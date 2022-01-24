Знешкодили "терориста", який захопив літак: СБУ провела антитерористичні навчання в аеропорту

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Спецпризначенці спецслужби знешкодили умовних "терористів", які захопили літак з пасажирами та один з авіаційних об’єктів.

Тренування проводили в умовах, максимально наближених до реальних.

До них залучили підрозділи СБУ, поліції, Нацгвардії та ДСНС.



За легендою навчань, умовні "терористи" захопили заручників у літаку та вимагали його приземлити. При цьому, їхні "спільники" взяли контроль над диспетчерською вежею в аеропорту та вимагали звільнити "потерпілих".



Після відпрацювання встановленого алгоритму дій, керівники оперативного штабу ухвалили рішення про здійснення силової фази. Під час неї правоохоронці знешкодили "зловмисників" та "вільнили" заручників.

Тренування проводили з метою вдосконалення міжвідомчої взаємодії в галузі запобігання та нейтралізації терористичних загроз, зокрема на стратегічно важливих об’єктах критичної інфраструктури.

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