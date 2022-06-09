Зникнення Путіна або зміни у самій Росії - це частина російської інформаційної війни, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Очікування чи піде Путін, чи хтось інший буде ліберальніше – це дуже розхолоджує не Україну, але багато країн світу. Тобто це може створити уяву, що потрібна якась пауза у гарячій фазі війни, треба зупинитись, а далі Путін зникне, Кремль зникне - все зникне і Росія раптом стане іншою. Це дуже помилкова річ" – зазначив дипломат.



Валерій Чалий зауважив, що розповсюдження таких тем є елементом російської спеціальної інформаційної кампанії, використовуючи популярність цієї теми у всіх країнах, але тут є і реальні елементи, теж не без цього.



"Я, за своїм досвідом роботи на російському напрямі, скажу, якщо зійде Путін, то після нього буде або ще серйозніший яструб, правда з Путіним важко когось порівняти, або ж конкуренція башт Кремля може призвести до якогось вікна можливостей, принаймні домовленостей між США та Росією, хоча я б на це взагалі не покладав ніяких надій. І саме таке формулювання питання, як очікування якихось змін в Росії, дуже серйозно розмиває консолідацію та наступальність антипутінської коаліції. Тому я все більше і більше бачу, що це частина російської інформаційної війни"- підкреслив посол.

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