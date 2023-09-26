Знищений росіянами: у Херсоні відновили пам'ятний знак на честь бійців, які загинули в Іловайську

Про це інформує начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні повністю відновили пам'ятний знак на честь бійців батальйону "Херсон", яким командував лейтенант міліції Руслан Сторчеус", - йдеться в заяві.

Сквер і пам’ятний знак були відкриті в сквері, названому на честь Сторчеуса, 24 серпня 2017 року, таким чином мешканці міста висловили свою вдячність.

Проте улітку 2022 року російські окупанти знищили пам’ятний знак. Олександр Сторчеус, батько Руслана, розповів, що рашисти підпалили сквер і розгромили меморіальну дошку.

Фото: Скрін

"Херсонці вміють шанувати своїх Героїв! Міська військова адміністрація відновила пам'ятний знак, КП "Парки Херсона" навели лад на території і надалі підтримуватимуть її у належному стані", - додав Мрочко.

Довідково. Руслан Сторчеус служив у міліції, активно підтримував Помаранчеву революцію 2004 року і приєднався до Євромайдану у 2013 році. Він був добровольцем, який брав участь у війні проти Росії, а також він перший командир батальйону "Херсон".

Фото: Скрін

Сторчеус загинув 25 серпня 2014 року, коли його службова машина потрапила в засідку терористів поблизу Іловайська, разом з ним загинув і водій Олег Пєшков. Захисника посмертно нагородили орденом "За мужність" lll ступеня.

Фото: Скрін

Руслан похований на кладовищі Геологів у Херсоні, на Меморіалі пам’яті загиблих бійців АТО. У нього залишилися дружина і троє дітей.