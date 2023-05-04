Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пальне до Криму постачається залізничними гілками та автошляхами Приазов'я, а також Кримським мостом. Ще є морський шлях, але він ненадійний. Тилові запаси палива ворога, в районах наближених до бойових дій, вже знищуються. Це частина плану, який спрямований на те, щоб позбавити спроможностей противника вести бойові дії", - зауважив Риженко.

За словами капітана 1-го рангу запасу ЗСУ, проблематично вести бойові дії на перешийку до півострова та в гірських районах на півдні Криму.

"З точки зору географії Крим є складним регіоном. Як для тих, хто обороняється, так і для тих, хто наступає. Тим, хто обороняється складно підтримувати шляхи постачання. А для того, хто наступає, особливості рельєфу Криму та наявність вузького перешийка на Кримській півострів вимагає нестандартного планування та сміливих рішень щодо атакувальних дій. Проблематично вести бойові дії, як на перешийку, так і в гірських районах на півдні Криму", - підкреслив Риженко.

29 квітня окупаційна влада Криму заявила про атаку безпілотників на нафтобазу в Севастополі.

29 квітня внаслідок вибухів на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.

30 квітня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що вибухи на нафтобазі окупантів у Севастополі - це підготовка до активних наступальних дій ЗСУ.









