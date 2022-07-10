Знищену ЗСУ військову техніку росіян покажуть у Празі

Про це повідомило посольство України в Чехії.

На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Відвідувачі також зможуть на власні очі побачити декілька з 3 тисяч ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.

Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в районі Прага 7, вхід вільний.

Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України й Чехії.

Співорганізаторами проєкту стали Міська частина Прага 7, Міська частина Прага 1, посольство України в Празі та проєкт "Пам’ять народу". Захід відбудеться під патронатом мера Праги Зденєка Гржіба й Офісу президента України.

27 червня подібна виставка відкрилась у Варшаві. Там представлять основний бойовий танк російської армії – Т72Б, 152-мм САУ "Мста-С" (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині) та зразки снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч" (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).

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