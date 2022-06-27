27 червня у Варшаві відкриється виставка російської техніки, яку знищили в Україні
27 червня у столиці Польщі - Варшаві відбудеться відкриття виставки російської техніки, знищеної Силами оборони
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Це перша така виставка за кордоном.
На виставці будуть представлені:
- основний бойовий танк російської армії – Т72Б (знищений 31 березня біля с. Дмитрівка Бучанського району Київської області);
- 152-мм САУ "Мста-С" (ушкоджена артилерією ЗСУ на Сумщині);
- зразки снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч" (руйнівна невибіркова зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об’єкти, що є воєнним злочином).
Експозиція відкриється на Замковій площі міста.
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