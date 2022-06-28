"Знищують все на своєму шляху": голова Луганської ОВА про штурм Лисичанська
Російські загарбники кинули всі наявні резерви на штурм Лисичанська, використовуючи там тактику випаленої землі
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Місто географічно розташоване складно – воно розтягнуте, там багато перепадів, є приватний сектор, є підприємства, є висотки. Зараз велика кількість українських захисників тримають оборону Лисичанська. Та росіянами на штурм кинуто в багато разів більше сил. Крім того, що вони постійно штурмують Лисичанськ з різних боків, вони ще й знищують місто артилерією, авіацією, постійними обстрілами. Дуже багато ранених, загиблих. Інфраструктура розбита повністю", – зазначив Гайдай.
Він також повідомив, що впродовж останніх двох днів завозити гуманітарні вантажі в Лисичанськ неможливо – дорога сильно обстрілюється.
"Розуміючи, що така ситуація можлива, ми заздалегідь зробили запаси в місті, встигли привезти ємності для питтєвої води, фільтри для очищення води. Також усе необхідне завезли в лікарню, в тому числі для анестезії. Бо ми розуміємо, що ранених буде все більше", – продовжив голова Луганської ОВА.
Гайдай підкреслив, що головна проблема українських військових незмінна – в росіян у багато разів більше артилерії та снарядів.
"Складається враження, що кількість боєприпасів в рашистів – безлімітна. У них тактика випаленої землі, вони просто знищують усе на своєму шляху. Після кількох годин обстрілів починають спроби штурму – їх відбивають. Потім знову обстріли, знову спроби штурму – і так по колу. Наші захисники максимально мотивовані, бо вони захищають своїх рідних, свої сім'ї, свою батьківщину. Але питання, скільки витримають захисні споруди", – заявив Сергій Гайдай.
Він також відзначив складну ситуацію в окупованому Сєверодонецьку.
"Під час штурму окупанти знищили всю критичну інфраструктуру Сєверодонецька. Централізовані постачання води, газу, електроенергії відновити просто неможливо. А є ще й проблема з каналізацією. Гуманітарних вантажів і медикаментів ніхто не завозить, тому, на жаль, на місто чекає гуманітарна катастрофа", – підсумував голова ОВА.
- Нагадаємо, російські окупанти 27 червня обстріляли в Лисичанську натовп мирних жителів, коли ті прийшли набирати технічну воду до цистерни – 8 осіб загинули, 20 травмовані.
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