"Знищують все на своєму шляху": голова Луганської ОВА про штурм Лисичанська

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Місто географічно розташоване складно – воно розтягнуте, там багато перепадів, є приватний сектор, є підприємства, є висотки. Зараз велика кількість українських захисників тримають оборону Лисичанська. Та росіянами на штурм кинуто в багато разів більше сил. Крім того, що вони постійно штурмують Лисичанськ з різних боків, вони ще й знищують місто артилерією, авіацією, постійними обстрілами. Дуже багато ранених, загиблих. Інфраструктура розбита повністю", – зазначив Гайдай.

Він також повідомив, що впродовж останніх двох днів завозити гуманітарні вантажі в Лисичанськ неможливо – дорога сильно обстрілюється.

"Розуміючи, що така ситуація можлива, ми заздалегідь зробили запаси в місті, встигли привезти ємності для питтєвої води, фільтри для очищення води. Також усе необхідне завезли в лікарню, в тому числі для анестезії. Бо ми розуміємо, що ранених буде все більше", – продовжив голова Луганської ОВА.

Гайдай підкреслив, що головна проблема українських військових незмінна – в росіян у багато разів більше артилерії та снарядів.

"Складається враження, що кількість боєприпасів в рашистів – безлімітна. У них тактика випаленої землі, вони просто знищують усе на своєму шляху. Після кількох годин обстрілів починають спроби штурму – їх відбивають. Потім знову обстріли, знову спроби штурму – і так по колу. Наші захисники максимально мотивовані, бо вони захищають своїх рідних, свої сім'ї, свою батьківщину. Але питання, скільки витримають захисні споруди", – заявив Сергій Гайдай.

Він також відзначив складну ситуацію в окупованому Сєверодонецьку.

"Під час штурму окупанти знищили всю критичну інфраструктуру Сєверодонецька. Централізовані постачання води, газу, електроенергії відновити просто неможливо. А є ще й проблема з каналізацією. Гуманітарних вантажів і медикаментів ніхто не завозить, тому, на жаль, на місто чекає гуманітарна катастрофа", – підсумував голова ОВА.