Зниження температури, мокрий сніг і дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 20 жовтня
Завтра очікується істотне зниження температури повітря. 20 жовтня вночі в Карпатах, а вранці та вдень місцями у північній частині та в центральних областях є ймовірність мокрого снігу
Про це пише в телеграмі синоптик Наталка Діденко.
20 жовтня опади, переважно у вигляді дощу, пройдуть у східних, центральних, північних областях.
Уночі та вранці на Півночі та на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині можливий мокрий сніг.
На Заході - переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.
У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні.
До похолодання та опадів ще й приєднається завтра сильний північний вітер, пориви до 15-20 метрів за секунду.
Максимальна температура вдень не підніметься вище +4...9 градусів, у південній частині буде вище, +8...14 градусів.
У Києві в четвер - різка зміна погоди. Похолодання до +5...7 градусів, пройде дощ, очікується поривчастий вітер, вранці можливий мокрий сніг (на карті - бузковий колір, - ред.), вдень поступове припинення опадів.
Синоптик пише, що у неділю знову потеплішає.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе