Про це пише в телеграмі синоптик Наталка Діденко.

20 жовтня опади, переважно у вигляді дощу, пройдуть у східних, центральних, північних областях.

Уночі та вранці на Півночі та на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині можливий мокрий сніг.

На Заході - переважно сухо, лише в Карпатах вночі та вранці дощ та мокрий сніг.

У південній частині України дощі можливі лише на Запоріжжі та в Криму, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях опади малоймовірні.

До похолодання та опадів ще й приєднається завтра сильний північний вітер, пориви до 15-20 метрів за секунду.

Максимальна температура вдень не підніметься вище +4...9 градусів, у південній частині буде вище, +8...14 градусів.

У Києві в четвер - різка зміна погоди. Похолодання до +5...7 градусів, пройде дощ, очікується поривчастий вітер, вранці можливий мокрий сніг (на карті - бузковий колір, - ред.), вдень поступове припинення опадів.

Синоптик пише, що у неділю знову потеплішає.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb