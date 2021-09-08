Знову за своє: Ексгравець збірної України Воронін зіграє на турнірі в Москві

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У турнірі візьмуть участь 6 команд: збірні Іспанії, Португалії, Росії, Німеччини, Туреччини та збірна зірок.



Український форвард Андрій Воронін зіграє у збірній зірок. У компанії іменитих гравців, серед яких Марко Матерацці, Давід Трезеге, Александр Глеб, Мохаммед Сіссоко та інші.



Це вже не перша поява Вороніна на турнірах у Москві. Ексфутболіст регулярно відвідує Росію під час війни на Донбасі. Зараз він працює у тренерському штабі московського "Динамо".

41-річний Андрій Воронін зіграв за збірну України 74 матчі та забив 8 голів. З 2010-го по 2014-й рік виступав за московське "Динамо" у якому завершив кар'єру.

За свою кар'єру також встиг пограти за англійський "Ліверпуль", німецькі "Байєр", "Борусію М", "Фортуну", "Герту" і "Кельн", "Майнц".

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