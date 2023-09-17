"Золота Дзиґа 2023": нагороду за найкращу режисерську роботу отримала Катерина Горностай
У неділю, 17 вересня, українська національна кінопремія "Золота Дзиґа" оголосила переможця у номінації "Найкраща режисерська робота" (ім. Ю. Г. Іллєнка). Її здобула Катерина Горностай за фільм "Стоп-Земля"
Про це йдеться у дописі Української Кіноакадемії.
"Перемогу в номінації "Найкраща режисерська робота” (ім. Ю. Г. Іллєнка) VI Кінопремії здобула Катерина Горностай за фільм "Стоп-Земля" - йдеться у повідомленні.
Також Катерина Горностай отримала нагороду у категоріях "Найкращий сценарій" та "Найкращий монтаж".
Фото: Українська Кіноакадемія
Крім того, номінантами на премію були режисери фільмів "Із зав'язаними очима" Тарас Дронь та "Носоріг" Олег Сенцов.
Зазначається, що офіційним аудитором шостої Національної кінопремії є аудиторсько-консалтингова компанія Kreston Ukraine.
Довідково. Кінопремія "Золота дзиґа" заснована Українською кіноакадемією у 2017 році. Її присуджують за професійні досягнення у розвитку кінематографа. Головним символом Національної кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографа. Крім того, назва нагадує про творчий спадок видатного кінематографіста Дзиґи Вертова.
- 1 липня 2023 року українська кіноакадемія оприлюднила список номінантів на сьому національну премію "Золота дзиґа", імена переможців оголосили наприкінці липня.
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