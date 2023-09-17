"Золота Дзиґа 2023": нагороду за найкращу режисерську роботу отримала Катерина Горностай

Про це йдеться у дописі Української Кіноакадемії.

"Перемогу в номінації "Найкраща режисерська робота” (ім. Ю. Г. Іллєнка) VI Кінопремії здобула Катерина Горностай за фільм "Стоп-Земля" - йдеться у повідомленні.

Також Катерина Горностай отримала нагороду у категоріях "Найкращий сценарій" та "Найкращий монтаж".

Фото: Українська Кіноакадемія

Крім того, номінантами на премію були режисери фільмів "Із зав'язаними очима" Тарас Дронь та "Носоріг" Олег Сенцов.

Зазначається, що офіційним аудитором шостої Національної кінопремії є аудиторсько-консалтингова компанія Kreston Ukraine.

Довідково. Кінопремія "Золота дзиґа" заснована Українською кіноакадемією у 2017 році. Її присуджують за професійні досягнення у розвитку кінематографа. Головним символом Національної кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", яка символізує стрімкий та невпинний розвиток українського кінематографа. Крім того, назва нагадує про творчий спадок видатного кінематографіста Дзиґи Вертова.