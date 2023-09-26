"Золота Дзиґа 2023": стали відомі ще 8 переможців, серед них поет Іздрик

Про це повідомила пресслужба Української кіноакадемії.

Так, переможцем у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану” VII Кінопремії здобув Юрій Іздрик за фільм "Я і Фелікс". Цю стрічку було знято за романом письменника й військовослужбовця Артема Чеха "Хто ти такий?", а режисеркою стала його дружина Ірина Цілик.

Стрічку "Ми не згаснемо" про підлітків із Луганської області, які вирушили в експедицію до Гімалайських гір, назвали найкращим документальним фільмом. Премію вручили режисерці Алісі Коваленко та продюсерам Валерію Калмикову, Олексію Кобєлєву, Яні Калмиковій.

Найкращим оператором визнали Микиту Кузьменка за роботу над фільмом "Памфір".

Перемогу в номінації "Найкраща робота художника-постановника" здобув Іван Михайлов за фільм "Памфір".

Перемога в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" дісталася Олені Хохлаткіній за фільм "Памфір".

Переможцем у номінації "Найкращий анімаційний фільм" став режисер і продюсер Микита Лиськов за стрічку "Путлер Капут".

Перемогу в номінації "Найкращий монтаж" здобула Аліна Горлова за фільм "Бачення метелика".

Переможцем у номінації "Найкращий серіал" став режисер і продюсер В'ячеслав Бігун за "Ukraine on Fire 2 (Україна в огні 2)".