"Золота ціна" солі — 25 грн/кг, а не 50-90 грн, то із закупівлею варто зачекати, — експерт з торгівлі Дорошенко

"Ті, хто бачить зараз сіль по 50-95 грн – не купуйтесь на це. “Золота ціна” солі, навіть та, яка ще залишилась вже за підвищеною ціною, або ж та, що постачається з-за кордону — це 25 грн/кг, і це враховуючи добрий прибуток для всіх ланок. Тож зачекаймо, доки ціна врегулюється. Гадаю, позначка зупиниться на 20-30 грн/кг", – наголосив експерт.



Дорошенко додав, що цьогоріч може дефіцит овочів та фруктів, які вирощували саме на Херсонщині.

"Це означає, що тих овочів та фруктів не буде за тою ціною, до якої ми звикли, або ж не буде взагалі. Як от кавунів, цибулі й деяких інших культур", – сказав він.



Також експерт наголосив, що цьогоріч Херсонщина не зможе забезпечити тих обсягів продуктів, які були щороку, Своєю чергою, Миколаївщина зможеш забезпечити орієнтовно 50% постачань від того, що було раніше. Натомість супермаркети сьогодні тримають на полицях лише те, що люди купують.



"Люди зараз купують не великий асортимент продуктів, так званий "соціальний пакет" з трохи іншими овочами та фруктами, ніж колись", – додав Дорошенко.



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