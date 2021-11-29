Золотий м'яч - 2021: букмекери дали остаточний прогноз, хто стане найкращим футболістом світу
Букмекери вважають, що Ліонель Мессі є головним фаворитом на те, щоб отримати нагороду "Золотий м'яч-2021"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією букмекерів, Мессі є беззаперечним фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч-2021". Коефіцієнт на його перемогу - 1,57. Аналітики також вважають, що Роберт Левандовські має хороші шанси на виграш - 2,50. Третій у цьому рейтингу Карім Бензема - 29,0.
На перемогу Кріштіану Роналду у номінації коефіцієнт - 101,0.
Минулого сезону Мессі виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, став найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі "Барселони". В іспанському чемпіонаті він забив 30 голів.
Минулого літа Ліонель Мессі безкоштовно перейшов у французький ПСЖ. У 11 матчах за парижан аргентинець забив лише 4 голи та віддав 3 асисти.
Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" відбудеться сьогодні, 29 листопада, в театрі Шатле у Парижі. Початок о 21:30.
У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.
За свою кар'єру Мессі вже шість разів вигравав ЗМ.
- Нагадаємо, 8 жовтня France Football оприлюднив імена претендентів на "Золотий м'яч".
- 5 листопада повідомлялось, що нападнику французького ПСЖ Ліонелю Мессі вже повідомили, що він виграє "Золотий м'яч - 2021".
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