Золотий м'яч - 2021: букмекери дали остаточний прогноз, хто стане найкращим футболістом світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією букмекерів, Мессі є беззаперечним фаворитом у боротьбі за "Золотий м'яч-2021". Коефіцієнт на його перемогу - 1,57. Аналітики також вважають, що Роберт Левандовські має хороші шанси на виграш - 2,50. Третій у цьому рейтингу Карім Бензема - 29,0.



На перемогу Кріштіану Роналду у номінації коефіцієнт - 101,0.

Минулого сезону Мессі виграв Кубок Америки зі збірною Аргентини, став найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі "Барселони". В іспанському чемпіонаті він забив 30 голів.



Минулого літа Ліонель Мессі безкоштовно перейшов у французький ПСЖ. У 11 матчах за парижан аргентинець забив лише 4 голи та віддав 3 асисти.

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" відбудеться сьогодні, 29 листопада, в театрі Шатле у Парижі. Початок о 21:30.



У 2020 році "Золотий м'яч" не був вручений. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.



За свою кар'єру Мессі вже шість разів вигравав ЗМ.

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