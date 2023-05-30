Золото на Кубку світу: українські веслувальники тріумфують у головному змаганні року
Українські спортсмени успішно виступили на 2-му етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное ICF Canoe Sprint World Cup, що проходив з 26 по 28 травня 2023 року у Познані, Польща
Збірна України завоювала 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових нагород, що дозволило спортсменам посісти 3-е загальнокомандне місце в медальному заліку. Переможцем стала команда Польщі. Друге місце посіла команда Китаю.
Найбільше медалей за збірну України здобули вихованці веслувального клубу “Гірник” з Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, які тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Мацапури. Серед вихованців клубу: Людмила Лузан, Олег Кухарик, Тарас Міщук, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Тарас Мазовський, Павло Алтухов та інші імениті веслувальники. Загалом вони здобули 3 золоті, 2 срібні та 2 бронзові нагороди, що складає дві третини нагород української збірної.
“Нашим спортсменам вкотре вдалося підтвердити свою майстерність і підкорити світову арену. А зірка веслувального спорту Людмила Лузан показала клас на кількох заїздах. Дякуємо всім, що продовжують демонструвати силу України для всього світу! Вдячні й спонсорам - компанії Ferrexpo та благодійному фонду “Полтавського ГЗК”, які підтримують розвиток олімпійських видів спорту на теренах Полтавщини і дбають про те, щоб у наших спортсменів було все необхідне для якісних тренувань та потужних виступів на змаганнях світового рівня” - написав Микола Шишліков, виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України в Горішніх Плавнях після перемог українських веслувальників.
Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін також привітав полтавську команду у своєму Telegram-каналі.
Усі медалі України на етапі у Познані:
- "золото": Людмила Лузан (200 м та 500 м), Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарка-четвірка)
- "срібло": Людмила Лузан та Тарас Міщук (500 м), Тарас Мазовський (500 м), Віталій Вергелес і Андрій Рибачок (500 м)
- "бронза": Олександр Зайцев (байдарка), Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Тарас Кузик та Володимир Савчин (каное-четвірка), Людмила Лузан та Валерія Терета (500 м), Валерія Терета і Тарас Мазовський (500 м), Наталія Докієнко та Олександр Зайцев (500 м)
Загалом участь у цьому етапі Кубка світу брали 44 національні команди. Від України на водних доріжках озера Мальта у Познані стартували 26 спортсменів: 9 байдарочників, 7 каноїстів, 8 байдарочниць та 2 каноїстки.
- Олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу каноїстка Людмила Лузан заявила, що завдяки підтримці Ferrexpo вона має змогу представляти Україну на іграх світового рівня.
- Видатного українського каноїста Віталія Вергелеса було обрано переможцем спортивного серпня 2022 року на Львівщині.
- На початку травня 2023 року в ефірі “Еспресо” відбулась премʼєра короткометражного документального фільму про шлях молодого футболіста з Полтавщини до успіху на європейських змаганнях. у 2021 році фільм про українську чемпіонку з боксу Ганну Охоту, яку підтримує Ferrexpo, став переможцем фестивалю в Каннах. У серпні 2022 року стало відомо, що Ганна Охота отримала свою нагороду.
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