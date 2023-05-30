Золото на Кубку світу: українські веслувальники тріумфують у головному змаганні року

Збірна України завоювала 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових нагород, що дозволило спортсменам посісти 3-е загальнокомандне місце в медальному заліку. Переможцем стала команда Польщі. Друге місце посіла команда Китаю.

Найбільше медалей за збірну України здобули вихованці веслувального клубу “Гірник” з Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, які тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Миколи Мацапури. Серед вихованців клубу: Людмила Лузан, Олег Кухарик, Тарас Міщук, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін, Тарас Мазовський, Павло Алтухов та інші імениті веслувальники. Загалом вони здобули 3 золоті, 2 срібні та 2 бронзові нагороди, що складає дві третини нагород української збірної.

“Нашим спортсменам вкотре вдалося підтвердити свою майстерність і підкорити світову арену. А зірка веслувального спорту Людмила Лузан показала клас на кількох заїздах. Дякуємо всім, що продовжують демонструвати силу України для всього світу! Вдячні й спонсорам - компанії Ferrexpo та благодійному фонду “Полтавського ГЗК”, які підтримують розвиток олімпійських видів спорту на теренах Полтавщини і дбають про те, щоб у наших спортсменів було все необхідне для якісних тренувань та потужних виступів на змаганнях світового рівня” - написав Микола Шишліков, виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України в Горішніх Плавнях після перемог українських веслувальників.

Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін також привітав полтавську команду у своєму Telegram-каналі.

Усі медалі України на етапі у Познані:

"золото": Людмила Лузан (200 м та 500 м), Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін (байдарка-четвірка)

"срібло": Людмила Лузан та Тарас Міщук (500 м), Тарас Мазовський (500 м), Віталій Вергелес і Андрій Рибачок (500 м)

"бронза": Олександр Зайцев (байдарка), Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Тарас Кузик та Володимир Савчин (каное-четвірка), Людмила Лузан та Валерія Терета (500 м), Валерія Терета і Тарас Мазовський (500 м), Наталія Докієнко та Олександр Зайцев (500 м)

Загалом участь у цьому етапі Кубка світу брали 44 національні команди. Від України на водних доріжках озера Мальта у Познані стартували 26 спортсменів: 9 байдарочників, 7 каноїстів, 8 байдарочниць та 2 каноїстки.